Как добавил кинокритик, российская киноиндустрия по ряду причин пока не готова создавать фильмы в подобном жанре.

«В России выросло новое поколение кинематографистов, воспитанное международными фестивалями, жанровым кино, люди хотят тоже делать что-то подобное. Однако мы утыкаемся в ограничения. Ужастики зарабатывают в основном в международном прокате, на международных онлайн-кинотеатрах и на международных фестивалях. Российскому кино доступ к этим площадкам закрыт. Чтобы делать жанровое кино, нужно десятилетиями оттачивать навыки ремесла. Если иностранным ужастикам уже практически 100 лет, то у нас жанровая школа, к сожалению, не сложилась. Перейти к такому высшему пилотажу, как создание боди-хорроров, с нуля будет достаточно проблематично. Кроме того, разговоры, которые ведут с нами боди-хорроры, связаны с проблемами гендера, личных границ, с проблемами, которые возникают у людей в терапии. Все это у нас не имеет столь большой зрительской поддержки, как на американских или европейских фестивалях. К сожалению, у нас емкость рынка для жанра меньше», - рассказал он.

В центре сюжета дебютного полнометражного фильма Майкла Шэнкса «Одно целое», впервые представленного на фестивале «Сандэнс», супружеская пара, переживающая кризис в отношениях. При этом герои сталкиваются с пугающей метафорой эмоциональной зависимости: их тела начинают буквально сливаться в единый организм. Главные роли в картине исполнили Дэйв Франко и Элисон Бри.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с «Радиоточкой НСН» допустил, что боди-хорроры являются для зрителей фрустрацией комплексов, связанных с телом, что и вызывает повышенный интерес. В то же время ужастики в широком смысле переживают нечто сродни кризису жанра, при просмотре фильмов у аудитории возникает ощущение вторичности.

