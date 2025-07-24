Как добавил собеседник НСН, талантливым актером, которого часто можно встретить в комедиях, является и Сергей Бурунов. Однако ему жанр скорее навредил.

«То, что мы сегодня не видим в списке Сергея Бурунова не гарантирует, что он не будет там через год. Мне кажется, без работы этот актер не сидит. Однако его масштабная популярность для меня была удивительна. Он на ужимках и приколах выезжал одно время, вырвался в суперзвезды, но, к сожалению, пока мы не видим его серьезных работ. Возможно, жанр комедии ему навредил. Он замечательный, очень одаренный и талантливый актер. Образ сотрудника полиции, который за ним закрепился, возможно, лишил его дороги к более интересным работам. Актер – заложник профессии, что предлагают, то и играет», - заявил кинокритик.

Ранее сообщалось, что к пятерке самых ярких примеров мужской дружбы на киноэкране россияне относят Ивана Янковского и Тихона Жизневского, которые запомнились по совместной работе в сериалах «Топи» и «Преступление и наказание». При этом лидирующее место в этом рейтинге заняли Вин Дизель и Пол Уокер, которые запомнились по франшизе «Форсаж», напоминает «Радиоточка НСН».

