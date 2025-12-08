В Московском зоопарке родились два амурских тигренка

Два амурских тигренка родились в Московском зоопарке, они уже начали выходить в уличный вольер. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Малыши - самец и самка - появились в центре воспроизводства редких видов животных.

«Родители новорожденных — тигры Шива и Амур-Орион — ранее жили в природе, поэтому их детеныши внесут ценный вклад в пополнение генофонда искусственной популяции этого краснокнижного вида», - указано в сообщении.

Тигрята родились в августе, но лишь недавно стали выходить из своих укрытий в уличный вольер. Животные живут вместе с мамой в отдельном вольере в неэкспозиционной части центра воспроизводства.

