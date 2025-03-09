Кологривый обошел Борисова: «Царевна лягушка» возглавит прокат уикенда

«Основные букеры сети АВК пока ставят этому фильму эстимейт (estimate от англ. "оценка" - прим. НСН) в пределах 500 млн. Когда мы понимали, что эта картина будет выходить весной, то все-таки надеялись, что она выйдет в сезон детских каникул — это конец марта, потому что основная аудитория этого фильма — это юная аудитория. А сейчас у нас только два выходных (речь о 8 марта – прим. НСН). И, честно говоря, конец марта, наверное, дал бы немножко более серьезные обороты этому фильму. Поэтому мы пока не рискуем прогнозировать сборы больше 500 млн», - объяснил он.

События в фильме происходят в современной Москве. По сюжету, в пруду в городском парке проживает лягушка, которая любит смотреть фильмы в летнем кинотеатре. Она увидела мультфильм, в котором жаба ловит стрелу и превращается в прекрасную девушку. Главная героиня принимает происходящее за действительность и отправляется на поиски волшебной стрелы. Но вместо нее ловит мячик для гольфа сына богатого бизнесмена.