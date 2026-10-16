Фон дер Ляйен: энергокризис обошелся Евросоюзу в 106 млрд евро

При этом европейский политик не упомянула, что импорт энергоресурсов сократился из-за спада в энергоемкой промышленности. По данным ее ведомства, запасы газа на середину октября на 10% ниже уровня заполнения годом ранее.



Недавно вице-премьер РФ Александр Новак сказал, что Москва готова нарастить поставки энергоресурсов в Европу. По его словам, речь идет в том числе и об уже действующих долгосрочных контрактах.

