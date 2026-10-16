Фон дер Ляйен: энергокризис обошелся Евросоюзу в 106 млрд евро
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что энергетический кризис обошелся Евросоюзу в €106 млрд с начала войны США и Израиля против Ирана. Об этом рассказывает ТАСС.
При этом европейский политик не упомянула, что импорт энергоресурсов сократился из-за спада в энергоемкой промышленности. По данным ее ведомства, запасы газа на середину октября на 10% ниже уровня заполнения годом ранее.
Недавно вице-премьер РФ Александр Новак сказал, что Москва готова нарастить поставки энергоресурсов в Европу. По его словам, речь идет в том числе и об уже действующих долгосрочных контрактах.
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