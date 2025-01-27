«На белом коне!»: Взлет Борисова отказались считать «концом славы» Кологривого

«О чем вы говорите? Боже мой! У нас сегодня на слуху только два имени: Кологривый и Борисов. Я даже не знаю, кто с ними может сравниться, при этом Кологривого больше. Забудут ли Борисова, если он не получит "Оскар"? Ну кто его забудет, он сейчас в идеальном состоянии. Борисов и Кологривый сейчас несут знамя впереди на белом коне, как Василий Иванович и Петька. У Борисова есть харизма, русский надлом, "Оскар" почти в кармане, это просто "наше всё" на сегодняшний день, а раньше Кологривый был "наше всё", тем более, что страна любит хулиганов, начиная с Есенина. Правда, в случае с Кологривым это скорее PR, он хитрый, ведет себя очень тонко, интеллигентно, кается, разыгрывает эту карту и получает дивиденды и огромный хайп. Более того, он хороший артист», – сказал Шпагин.

По его мнению, Борисов и Александр Петров уходят от «попсы» в другое актерское измерение, а Евгений Цыганов оттуда уже не выйдет.

«Петров внешне изменился и потерял свое злобное, отрицательное обаяние, но при этом превращается в очень хорошего актера, а для суперпопулярности это не очень нужно. Попса - она не глубокая, народ любит, когда его не грузят, не напрягают. При этом очень хорошие актеры напрягают и грузят, а Петров уже туда уходит. Скорее всего, и Борисов уйдет, потому что он набирает и набирает, но пока самое оно. Лучшим из этой тройки (Борисов, Кологривый и Петров - прим. НСН) я бы назвал Петрова. Мне все стало ясно по Пирату в "Сто лет тому вперед" - он уже не боится потерять харизму и уходить в другую перспективу. Цыганов - уже легенда, его время прошло, он слишком старый, чтобы быть секс-символом и о нем говорили на каждом углу. Он как Куценко. Это уже деды, легенды, им за 50. При этом все уже немножко устали от меланхолической усталости Цыганова, он слишком однообразен, хоть и хороший актер», - сказал Шпагин.

При этом кинокритик объяснил, почему Кологривый не виноват в слабых кассовых сборах последних фильмов с его участием «Возвращение попугая Кеши» и «Пацаны».

«Это про Америку. Это там, если проект не срабатывает – это во многом из-за актера. Там западают на актера, а у нас – на проект. Если фильм «Кеша» - дрянь, Кологривый в этом не виноват. Я спрашивал Бориса Щербакова, вы когда-нибудь отказывались от ролей? Он ответил: ни в коем случае. Абдулов никогда не отказывался от ролей, Куценко тоже, и это правильно. У нас актер может не напрягаться, все зависит не от него. Главный актер сегодняшнего времени это Чебурашка, и поэтому надо в первую очередь "приглашать" именно его», - заключил собеседник НСН.