«Кологривый в топе»: Кинотеатры ждут от «Возвращения попугая Кеши» 70 млн за уикенд

Фильм «Возвращение попугая Кеши» может собрать за выходные порядка 60-70 миллионов рублей с учетом популярности актеров Никиты Кологривого и Оксаны Акиньшиной, а также востребованности комедий в целом, заявил член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в разговоре с НСН.

Авантюрная комедия «Возвращение попугая Кеши» вышла на большие экраны в России 31 октября. Главные роли исполнили Никита Кологривый, Оксана Акиньшина, Роман Курцын, говорящего попугая озвучил Гарик Харламов. По данным единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), картина собрала более 20 миллионов рублей.