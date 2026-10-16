Забытая куртка выдала грабителя банка в Москве спустя 11 лет
Московские полицейские раскрыли разбойное нападение на банк, которое совершили еще 11 лет назад. Помогли современные технологии ДНК-анализа. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Преступление произошло в 2015 году в отделении банка на Варшавском шоссе. Грабитель угрожал сотрудникам, похитил более 9 млн рублей и скрылся. При осмотре места происшествия оперативники нашли брошенную куртку со следами ДНК, но тогда установить личность подозреваемого не смогли.
Спустя 10 лет при геномной регистрации у мужчины, отбывающего наказание в Тверской области за другое преступление, обнаружили совпадение биометрических данных со следами на найденной одежде.
Для закрепления доказательств следователи провели портретную экспертизу. Она подтвердила причастность осужденного к налету. Также одна из кассиров банка опознала в нем грабителя.
Сейчас 56-летний подозреваемый находится под стражей.
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