Безруков вслед за Есениным и Пушкиным сыграет Пастернака в фильме «Айтматов»
Нина Ромодановская заявила НСН, что фильм «Айтматов» точно будет интересен возрастной аудитории, а Безрукова снова взяли исполнить роль русского писателя не случайно.
Выбор актера Сергея Безрукова на роль писателя Бориса Пастернака в фильме «Айтматов» обусловлен запросами зрителей, а также его опытом и возможностью играть характерные роли. Об этом НСН рассказала главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская.
В свою очередь, роль всемирно известного киргизского писателя Чингиза Айтматова исполнил киргизский актер Болот Тентимышов. В российский прокат фильм выйдет 4 ноября. Ранее Безруков уже исполнял роли Александра Пушкина, Сергея Есенина и Владимира Высоцкого. Ромодановская объяснила, почему при утверждении на роль Пастернака выбор снова пал на Безрукова.
«Я думаю, продюсеры хотят удовлетворить потребность зрителей. Безруков достаточно популярный актер у публики. Его любят, на него ходят, и поэтому его приглашают. Он находится в определённом возрастном интервале, который как раз подходит под эти роли. В нашем бизнесе нет понятия «лучший выбор». Всегда подбирается ансамбль актеров под тот или иной проект. Надо говорить о соответствии роли, о том, что он может сыграть характерные роли, справиться с ними, поскольку обладает достаточным опытом и, соответственно, устраивает режиссеров и продюсеров», — рассказала она.
Говоря о том, насколько современную аудиторию заинтересует фильм об Айтматове, Ромодановская отметила, что все будет зависеть от того, как он будет снят.
«Поколение постарше, безусловно, знает его. Это известный киргизский писатель, писал и на русском языке. Его книги очень активно издавались в Советском Союзе. Он входил в школьную программу. Наверное, сейчас для молодого поколения он не так известен, но, я думаю, что мысль как раз снова ввести его имя в культурный оборот. Для взрослой аудитории фильм однозначно будет интересен, а дальше все будет зависеть от того, как он будет снят, и насколько привлечет молодую аудиторию», — рассказала она.
Ранее заслуженный артист России, заместитель художественного руководителя Театра кошек Куклачева Дмитрий Куклачев заявил НСН, что в фильме о нем его могли бы сыграть Сергей Бурунов либо Сергей Безруков.
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