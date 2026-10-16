Выбор актера Сергея Безрукова на роль писателя Бориса Пастернака в фильме «Айтматов» обусловлен запросами зрителей, а также его опытом и возможностью играть характерные роли. Об этом НСН рассказала главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская.

В свою очередь, роль всемирно известного киргизского писателя Чингиза Айтматова исполнил киргизский актер Болот Тентимышов. В российский прокат фильм выйдет 4 ноября. Ранее Безруков уже исполнял роли Александра Пушкина, Сергея Есенина и Владимира Высоцкого. Ромодановская объяснила, почему при утверждении на роль Пастернака выбор снова пал на Безрукова.

«Я думаю, продюсеры хотят удовлетворить потребность зрителей. Безруков достаточно популярный актер у публики. Его любят, на него ходят, и поэтому его приглашают. Он находится в определённом возрастном интервале, который как раз подходит под эти роли. В нашем бизнесе нет понятия «лучший выбор». Всегда подбирается ансамбль актеров под тот или иной проект. Надо говорить о соответствии роли, о том, что он может сыграть характерные роли, справиться с ними, поскольку обладает достаточным опытом и, соответственно, устраивает режиссеров и продюсеров», — рассказала она.