В «Яндексе» опровергли сообщения о непродленной страховке дата-центров

В организации объяснили, что информация не соответствует действительности. Там добавили, что используют различные виды страхования для защиты активов и управления рисками. Полисы покрывают в том числе террористические атаки.



Детали страхового покрытия и условия договоров там не раскрывают.



Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, к чему привела экономия «Яндекса» на безопасности.

