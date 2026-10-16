В «Яндексе» опровергли сообщения о непродленной страховке дата-центров

Представители «Яндекса» опровергли сообщения о непродленной страховке дата-центров к моменту атаки на них. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу IT-компании.

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В организации объяснили, что информация не соответствует действительности. Там добавили, что используют различные виды страхования для защиты активов и управления рисками. Полисы покрывают в том числе террористические атаки.

Детали страхового покрытия и условия договоров там не раскрывают.

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, к чему привела экономия «Яндекса» на безопасности.

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ФОТО: РИА Новости
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