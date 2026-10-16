В России предложили считать дорогу до офиса свыше 1,5 часа рабочим временем
Председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов предложил включать дорогу до работы продолжительностью свыше полутора часов в одну сторону в рабочее время или компенсировать сотрудникам. Об этом он сказал в беседе с Life.
По его словам, многие граждане тратят на дорогу два, три, а иногда четыре часа в день. Это время человек проводит в транспорте, пробках, метро и электричках: он не отдыхает, не занимается семьей, не воспитывает детей.
Иванов считает, что такие затраты должны получить законодательное признание. Например, как включение поездок в рабочее время или другие способы компенсации.
Он подчеркнул, что человек, который тратит три часа в день только на дорогу до офиса и обратно, работает не восемь часов, а одиннадцать. Среди возможных вариантов он назвал дополнительный выходной, сокращенный рабочий день или денежную надбавку.
Он призвал Минтруд и депутатов Госдумы рассмотреть инициативу. По его мнению, проблема особенно остра в мегаполисах, где люди живут в пригородах, поскольку не могут позволить себе жилье ближе к работе. Иванов связал вопрос транспортной доступности с поддержкой семей и рождаемостью.
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