«Пушкин – крутой чувак!»: Юра Борисов раскрыл образ поэта в фильме «Пророк»

«Меня удивило, как много всего с ним успело за жизнь произойти, такую короткую. Хотелось это все прочитать и как-то заново переосмыслить, рассказать не занудно, а очень живо. Готовился проект очень долго, четыре года, если не больше. Надо было понять, что мы вообще будет делать, потому что Пушкин на самом деле - крутой чувак, и хотелось, рассказывая эту историю, передать ощущение жизни, чтобы этот человек стал человеком, и им могли вдохновляться, как я им вдохновляюсь. Мы проходим Пушкина в школе, и у нас немножко "затерлось" ощущение, что это какой-то такой памятник, портрет, а на самом деле он реально был крутой», - сказал Борисов.

Актер пошутил, что знаком с режиссером картины с двух лет, но даже это не помогло сохранить все вольности, которые в итоге Умаров вырезал из фильма.

«С Феликсом мы знакомы с двух лет примерно, мы выросли в одном подъезде в деревне. Он позволял очень много импровизировать, но вошло в фильм из этого где-то 0,01%. Там есть момент про молодость наших героев, когда мы вместе гуляем, тусим. Каждый раз на каждой смене мы пытались раскачать пространство и делали это, но в результате из двух часов получился двухминутный ролик», - посетовал Борисов.

Актер также сообщил, что сейчас пытается расшифровать «код сказок» и не прочь сняться в сказочных картинах.