«Пушкин – крутой чувак!»: Юра Борисов раскрыл образ поэта в фильме «Пророк»
Школа превращает Пушкина в «портрет», а главной задачей фильма было показать его живым, вдохновляющим и «реально крутым», сказал Юра Борисов.
Российский актер Юра Борисов, номинированный на премию «Золотой глобус», рассказал о съемках в фильме «Пророк. История Александра Пушкина».
Премьера картины Феликса Умарова запланирована на 14 февраля 2025 года. Создатели фильма и актеры представили его 22 декабря на фестивале «Хомякон» в Москве. Отвечая на вопрос спецкора НСН, Борисов рассказал, что его больше всего удивило в образе Пушкина во время подготовки к съемкам.
«Меня удивило, как много всего с ним успело за жизнь произойти, такую короткую. Хотелось это все прочитать и как-то заново переосмыслить, рассказать не занудно, а очень живо. Готовился проект очень долго, четыре года, если не больше. Надо было понять, что мы вообще будет делать, потому что Пушкин на самом деле - крутой чувак, и хотелось, рассказывая эту историю, передать ощущение жизни, чтобы этот человек стал человеком, и им могли вдохновляться, как я им вдохновляюсь. Мы проходим Пушкина в школе, и у нас немножко "затерлось" ощущение, что это какой-то такой памятник, портрет, а на самом деле он реально был крутой», - сказал Борисов.
Актер пошутил, что знаком с режиссером картины с двух лет, но даже это не помогло сохранить все вольности, которые в итоге Умаров вырезал из фильма.
«С Феликсом мы знакомы с двух лет примерно, мы выросли в одном подъезде в деревне. Он позволял очень много импровизировать, но вошло в фильм из этого где-то 0,01%. Там есть момент про молодость наших героев, когда мы вместе гуляем, тусим. Каждый раз на каждой смене мы пытались раскачать пространство и делали это, но в результате из двух часов получился двухминутный ролик», - посетовал Борисов.
Актер также сообщил, что сейчас пытается расшифровать «код сказок» и не прочь сняться в сказочных картинах.
«Я читаю сейчас книжку Проппа (филолога Владимира Проппа - прим. НСН), это этимология сказок, очень интересная штука о том, как построены сказки. Не могу сказать, чтоб у меня в каждый период жизни был какой-то любимый автор или литературное направление, но конкретно сейчас я пытаюсь понять код сказок. Мне кажется, это очень важно и интересно. Да, в сказках посниматься я бы тоже хотел», - подчеркнул он.
Фильма Шона Бэйкера «Анора» с участием российских актеров Юры Борисова и Марка Эйдельштейна в 2024 году стал победителем Каннского кинофестиваля. Борисов за эту роль получил номинацию на «Золотой глобус» в категории «Лучшая роль второго плана». Кинокритик Давид Шнейдеров сказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» в этой связи, что Борисов вполне может получить «Оскар».
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