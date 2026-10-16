Филиппо предложил остановить финансирование Украины со стороны Франции

По его подсчетам, Парижу пришлось бы заплатить €13 млрд. Такую сумму политик назвал разорением. Филиппо призвал остановить поддержку и подчеркнул, что Киеву больше не должны получать средства.



Также кандидат в президенты Франции заявил, что в республике хотят приостановить возмещение расходов покупку лекарств и отменить привязку пенсий к прожиточному минимуму выше €1,26 тыс. в месяц. Эти меры он связал с расходами на Украину.



Ранее Марин Ле Пен сказала, что вступление Киева в ЕС станет «харакири» для объединения.

