Филиппо предложил остановить финансирование Украины со стороны Франции

Лидер французской партии «Патриоты», кандидат в президенты Флориан Филиппо заявил, что республике больше не стоит финансировать Украину. Об этом он написал в X после требований Владимира Зеленского от Евросоюза еще €70 млрд в 2027 году.

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По его подсчетам, Парижу пришлось бы заплатить €13 млрд. Такую сумму политик назвал разорением. Филиппо призвал остановить поддержку и подчеркнул, что Киеву больше не должны получать средства.

Также кандидат в президенты Франции заявил, что в республике хотят приостановить возмещение расходов покупку лекарств и отменить привязку пенсий к прожиточному минимуму выше €1,26 тыс. в месяц. Эти меры он связал с расходами на Украину.

Ранее Марин Ле Пен сказала, что вступление Киева в ЕС станет «харакири» для объединения.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
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