Продюсер назвал травлей патриотов срыв тура Akmal’ в Казахстане
Павел Рудченко заявил НСН, что, как правило, контракт подразумевает уплату неустойки в случае отмены выступлений по вине артиста, так что команда Akmal’ вряд ли сорвала тур в Казахстане по своему желанию.
Концерты певца Akmal’, скорее всего, были отменены под влиянием общественников или властей Казахстана, так как на концерте в Петропавловске он показал свою патриотическую позицию, чем «напряг» Астану. Об этом НСН рассказал продюсер Павел Рудченко.
С певца Akmal’ требуют взыскать 3,5 млн рублей за отмену выступлений в Казахстане, пишет РЕН ТВ со ссылкой на материалы дела. Гастрольный тур был прерван в октябре 2025 года. Тур прервали после скандала на концерте Петропавловске, когда певец отказался принимать подарок в желто-синем пакете и предложил его сжечь. Причиной судебных разбирательств стали отмены выступлений в Костанае, Усть-Каменогорске и Павлодаре. Официальной причиной отмены назвали «технические проблемы». Рудченко заявил, что здесь прослеживается негатив со стороны Казахстана к патриотичным артистам России.
«Действительно, ситуация неоднозначная, и здесь сразу вспоминается отношение Казахстана к патриотически настроенным артистам, отмена концертов Полины Гагариной, например. Возможно, с этим связана и отмена концертов Akmal’, потому что он показал, что не поддерживает вот эти два цвета, вероятно, увидев в них, возможно, символику Украины. Он показал свою позицию и тем самым, возможно, напряг непосредственно казахстанские власти или тех, кто причастен к отмене патриотически настроенных российских артистов. Общественники, или официальная администрация реально влияют на туры в Казахстане», — рассказал он.
При этом Рудченко заявил, что не верит в то, что команда артиста инициировала отмены самостоятельно.
«Здесь, конечно, надо разбираться. Если отмена по техническим причинам, по вине площадки, как можно тогда иметь претензии к артисту? Если команда артиста сама отказалась работать в Казахстане, то им так или иначе, придется терпеть определенную неустойку, которая, скорее всего, обозначена в контракте. Тогда команда шла на это намеренно, понимая последствия. И поэтому, я не особо верю в то, что она намеренно пошла на убытки. Скорее, это все-таки была отмена со стороны третьих лиц, тех же общественников Казахстана. Если так, то это подтверждает определенную травлю патриотически настроенных артистов из России в Казахстане, а также говорит об определенном охлаждении отношений в культурных слоях», — подытожил он.
Ранее Рудченко на примере серии отмен концертов Гагариной в Казахстане говорил НСН, что казахстанские власти, видимо, пытаются дистанцироваться от всех российских исполнителей, которые явно обозначили свою политическую позицию, будь она пророссийской, либо наоборот.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Депутат назвал способ защитить квартиру от продажи мошенниками
- Эксперт Щербаченко рассказал об опасности подозрительных чатов в мессенджерах
- Герасимов: Армия РФ существенно снизила возможности украинской промышленности
- «Дело не в голосе и не в октавах»: Лолита раскрыла, в чем феномен Мадонны
- Россиянам объяснили, чем опасна тренировка после бессонной ночи
- Лолита призналась, что мечтала стать актрисой театра
- Телеграм: Дизельная сделка и вероломство «Старлинков»
- Герасимов: Вооруженные силы России освободили Доброполье
- В России предложили считать дорогу до офиса свыше 1,5 часа рабочим временем
- Захарова осудила литовского депутата за призывы убивать россиян