Концерты певца Akmal’, скорее всего, были отменены под влиянием общественников или властей Казахстана, так как на концерте в Петропавловске он показал свою патриотическую позицию, чем «напряг» Астану. Об этом НСН рассказал продюсер Павел Рудченко.

С певца Akmal’ требуют взыскать 3,5 млн рублей за отмену выступлений в Казахстане, пишет РЕН ТВ со ссылкой на материалы дела. Гастрольный тур был прерван в октябре 2025 года. Тур прервали после скандала на концерте Петропавловске, когда певец отказался принимать подарок в желто-синем пакете и предложил его сжечь. Причиной судебных разбирательств стали отмены выступлений в Костанае, Усть-Каменогорске и Павлодаре. Официальной причиной отмены назвали «технические проблемы». Рудченко заявил, что здесь прослеживается негатив со стороны Казахстана к патриотичным артистам России.

«Действительно, ситуация неоднозначная, и здесь сразу вспоминается отношение Казахстана к патриотически настроенным артистам, отмена концертов Полины Гагариной, например. Возможно, с этим связана и отмена концертов Akmal’, потому что он показал, что не поддерживает вот эти два цвета, вероятно, увидев в них, возможно, символику Украины. Он показал свою позицию и тем самым, возможно, напряг непосредственно казахстанские власти или тех, кто причастен к отмене патриотически настроенных российских артистов. Общественники, или официальная администрация реально влияют на туры в Казахстане», — рассказал он.