Трамп описал Крым как землю с океаном с четырёх сторон
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что российский Крым с четырех сторон омывается океаном. Такое описание полуострова он дал в интервью изданию Newsmax.
По его словам лидера США, речь идет о «красивейшем участке». Он добавил, что как девелопер точно разбирается в хорошей земле.
Ранее глава парламента региона Владимир Константинов заявил, что там готовы принять с визитом президента США. По мнению местного чиновника, жители хотели бы диалога с политиками, которые способны трезво и объективно воспринимать реальность.
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