Трамп описал Крым как землю с океаном с четырёх сторон

По его словам лидера США, речь идет о «красивейшем участке». Он добавил, что как девелопер точно разбирается в хорошей земле.



Ранее глава парламента региона Владимир Константинов заявил, что там готовы принять с визитом президента США. По мнению местного чиновника, жители хотели бы диалога с политиками, которые способны трезво и объективно воспринимать реальность.

