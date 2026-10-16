Трамп описал Крым как землю с океаном с четырёх сторон

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что российский Крым с четырех сторон омывается океаном. Такое описание полуострова он дал в интервью изданию Newsmax.

Экс-глава Сербии Вучич допустил, что Трамп будет укреплять связи с Россией

По его словам лидера США, речь идет о «красивейшем участке». Он добавил, что как девелопер точно разбирается в хорошей земле.

Ранее глава парламента региона Владимир Константинов заявил, что там готовы принять с визитом президента США. По мнению местного чиновника, жители хотели бы диалога с политиками, которые способны трезво и объективно воспринимать реальность.

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:РоссияКрымДональд Трамп

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