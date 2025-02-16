Рэп Пушкина и «крутой чувак»: «Пророк» с Борисовым возглавит прокат уикенда

СБОРЫ «ПУШКИНА» ЮРЫ

Новая лента об Александре Сергеевиче Пушкине в исполнении Юрия Борисова рассказывает о жизни великого русского поэта с лицейских времен до момента дуэли с Дантесом. В картине Феликса Умарова одна из основных фигур российской культуры предстает как современный и многогранный герой, в котором темное и страшное борется со светлым и просвещенным.

Согласно подсчетам Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС), уже на второй день проката фильм «Пророк. История Александра Пушкина» смог заработать свыше 150 млн рублей. В настоящий момент касса ленты, по данным портала, составляет 366 млн 442 тысячи 727 рублей. При этом член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в интервью НСН предположил, что новый фильм с Юрой Борисовым имеет все шансы собрать два-три миллиарда рублей в прокате, несмотря на то, что картину уже восприняли «неоднозначно».