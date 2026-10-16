Захарова осудила литовского депутата за призывы убивать россиян

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале заявление депутата Сейма Литвы, зампредседателя комитета по иностранным делам Жигимантаса Павилениса. В интервью украинскому СМИ он на русском языке призвал убивать россиян, назвав это «самым главным сейчас».

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Павиленис — бывший дипломат и экс-посол балтийской республики в США в 2010-2015 годах. В своем посте Захарова назвала его слова проявлением терминальной русофобии и животной ненависти, которые в Европе подают как «высшие ценности».

Также она обратила внимание на фразу депутата про «убийство советских вирусов в стране». Представитель министерства иностранных дел РФ напомнила, что отец политика был членом коммунистической партии и возглавлял кафедру атеизма в Вильнюсском университете.

Ранее глава МИД Литвы призвал сократить выдачу шенгенских виз россиянам.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:РоссияЛитваМария Захарова

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