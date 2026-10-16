Захарова осудила литовского депутата за призывы убивать россиян

Павиленис — бывший дипломат и экс-посол балтийской республики в США в 2010-2015 годах. В своем посте Захарова назвала его слова проявлением терминальной русофобии и животной ненависти, которые в Европе подают как «высшие ценности».



Также она обратила внимание на фразу депутата про «убийство советских вирусов в стране». Представитель министерства иностранных дел РФ напомнила, что отец политика был членом коммунистической партии и возглавлял кафедру атеизма в Вильнюсском университете.



Ранее глава МИД Литвы призвал сократить выдачу шенгенских виз россиянам.

