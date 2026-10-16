Лукашенко: Трампу не стоит диктовать, кому быть президентом Украины

Лукашенко напомнил, что Зеленский обещал пробыть на посту один срок. Он считает, что обещания надо выполнять и идти на выборы. В этом, по его словам, Трамп прав, но диктовать Киеву не стоит.



Белорусский лидер добавил, что причины таких высказываний кроются во влиянии Штатов на Украину. Политик упомянул о разведданных, оружии и другой помощи со стороны США.



По мнению Александра Лукашенко, из следует очевидный вывод, что нельзя попадать в зависимость, особенно от крупных государств. Также привел в пример отношения с РФ, где Минск старается быть ценным партнером.



Ранее президент Белоруссии объяснил, почему Украине следует пойти на урегулирование в этом году.

