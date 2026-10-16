Лукашенко: Трампу не стоит диктовать, кому быть президентом Украины
Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о необходимости сменить Владимира Зеленского. По его мнению, этот вопрос должен решать народ. Об этом пишет БЕЛТА.
Лукашенко напомнил, что Зеленский обещал пробыть на посту один срок. Он считает, что обещания надо выполнять и идти на выборы. В этом, по его словам, Трамп прав, но диктовать Киеву не стоит.
Белорусский лидер добавил, что причины таких высказываний кроются во влиянии Штатов на Украину. Политик упомянул о разведданных, оружии и другой помощи со стороны США.
По мнению Александра Лукашенко, из следует очевидный вывод, что нельзя попадать в зависимость, особенно от крупных государств. Также привел в пример отношения с РФ, где Минск старается быть ценным партнером.
Ранее президент Белоруссии объяснил, почему Украине следует пойти на урегулирование в этом году.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Безруков вслед за Есениным и Пушкиным сыграет Пастернака в фильме «Айтматов»
- Забытая куртка выдала грабителя банка в Москве спустя 11 лет
- Лукашенко: Трампу не стоит диктовать, кому быть президентом Украины
- Завербованный в чате знакомств юноша устроил поджог на железной дороге
- Киркоров пообещал зрителям блокбастер на воздушных шарах
- Путин провел телефонный разговор с Папой Римским Львом XIV
- МИД Швеции запросил данные о задержанном в Псковской области гражданине
- ВС России уничтожили группировку ВСУ в Харьковской области
- Котяков: пособие по безработице в России в 2027 году достигнет 16 966 рублей
- Дмитриев анонсировал новые инициативы России и США после дизельной сделки