«Где ваши руки?»: Жуков, «Огниво» и кровавые хорроры затмили провал «Аноры»

ГДЕ ВАШИ РУКИ? ЖУКОВ И ВОЙТИНСКИЙ "ДЕЛАЮТ" КИНОПРОКАТ

2024-й год начался с громких успехов российского кино. Один за другим на экраны выходили фильмы-миллиардеры, однако их «фабрика» застыла на цифре семь – последней картиной, заработавшей более миллиарда рублей, стало фэнтези «Сто лет тому вперед», премьера которого состоялась в середине апреля.

Индустрия предупреждала о летнем провале, который затянулся до сентября. А вот вышедший в октябре фильм «Руки Вверх!» об истории легендарной поп-группы собрал за 23 дня в прокате уже более 745 млн рублей.

Исполнитель главной роли «молодого Жукова» Влад Прохоров признавался НСН, что волнуется, как примет картину публика, а продюсер картины (а заодно и генпродюсер НТВ) Тимур Вайшнтейн отмечал в беседе с НСН, что рассчитывает на «внушительные сборы». Теперь они могут не волноваться, зато пришло время переживаний для создателей фэнтези «Огниво», решивших перелопатить сказку Андерсена на новый лад.

«Мы очень сильно видоизменили сказку Андерсена, пустили туда наших героев из русских сказок. Исходная сказка небольшая, там мало событий, а главное - она, на мой взгляд, не очень хорошо кончается. А мы сделали ее очень интересной, с кучей приключений и совсем другим, позитивным финалом. Это абсолютно вольная интерпретация. Мы избавились от страшных нюансов, а собак с горящими глазами в фильме нет, мы их вообще убрали. Сейчас начнется прокат, и мы будем дрожащими руками смотреть в телефонах цифры сборов и созваниваться: "Сколько собрали? Что будет? Боже мой!"» - говорил НСН режиссер фильма Александр Войтинский.

При этом эксперты индустрии считают, что оба фильма – и «Руки Вверх!» и «Огниво» – имеют шансы стать миллиардерами.

«Однозначно до конца года будет еще не один фильм-миллиардер. Я считаю, что фильм "Огниво" будет миллиардером, фильм "Руки Вверх!" может стать миллиардером. Я много читаю аналитику, но только судьба все расставит по своим местам. В любом случае осень будет насыщенной в целом, до конца года будут не только миллиардеры, но и фильмы со сборами в 500 миллионов», - сказал гендиректор киносети «Синема парк и Формула кино» Алексей Васясин на пресс-конференции в НСН.