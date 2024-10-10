«Будь живым, не играй»: Актер Влад Прохоров о главной роли в фильме «Руки Вверх!»
Влад Прохоров в эфире НСН назвал этот фильм главным в карьере, рассказал о волнении и советах Жукова, и признался, что всю жизнь остается фанатом Сандры и музыки из 1980-90-х.
Исполнитель главной роли в фильме «Руки Вверх!», актер Влад Прохоров в интервью НСН рассказал о подробностях съемок в картине, назвал главный совет Сергея Жукова и раскрыл свои музыкальные предпочтения.
Российская премьера фильма «Руки Вверх!» об истории взлета легендарной поп-группы состоялась сегодня, 10 октября. 26-летний Влад Прохоров исполнил в картине режиссера Аскара Узабаева роль молодого Сергея Жукова, сам музыкант сыграл себя в наше время, а его сын Энджел Жуков - артиста в детстве.
- Считаете ли вы этот фильм главным событием в карьере на сегодня? Сложными ли были съемки? Не боитесь, что после фильма все будут вас сравнивать с Жуковым, - «потянули» или нет?
- Конечно, я полностью согласен, что это главное событие и главный фильм в моей карьере на сегодняшний день. Не каждому артисту выпадает такая возможность за всю их актерскую деятельность, поэтому я понимаю важность этого проекта.
Съемки были непростыми, ведь это огромная ответственность — сыграть Сергея Жукова. Конечно, я понимаю, что фан-клуб группы "Руки Вверх!" будет сравнивать меня с Сергеем Евгеньевичем. Возможно, мы не сильно похожи внешне, но я уверен, что мы очень близки по духу. Надеюсь, мне удалось воплотить образ Сергея на экране. Оценить это мы сможем только после премьеры фильма.
Невозможно предугадать, как зрители воспримут мою работу. Безусловно, у меня есть некоторое волнение, но страха нет. Главное — это сделать все от себя зависящее, а остальное — дело времени. Я считаю, что нужно быть сильным человеком, поэтому очень жду премьеру и надеюсь, что зрители оценят мою работу по достоинству.
- Как проходил кастинг, за счет чего вы обошли конкурентов? Часто ли общались во время съемок с лидером группы «Руки Вверх!», какие главные советы он дал?
- Насколько я знаю, кастинг был масштабным и долгим. Конечно, мне не раскрывали секрет, почему выбрали именно меня, но я сразу почувствовал, что эта роль — моя. С первой встречи с Сергеем Евгеньевичем я понял, что могу его сыграть, ведь у нас с ним есть нечто похожее внутри.
Сергей Жуков активно участвовал во всех этапах съемочного процесса, даже приезжал на съемки в другие города. С каждым днем, проведенным с Сергеем Евгеньевичем, будь то во время гастролей или на съемочной площадке, я все глубже погружался в образ. И вот, шаг за шагом, узнавая Сергея, я все больше вживался в роль, и в итоге, уверенно играл свои сцены.
Самый главный совет, который мне дал Сергей Евгеньевич: "Будь живым, не играй". Я был удивлен – он музыкант, а я – артист, выпускник Школы-студии МХАТ, но он был прав. Ключ к успеху в актерской карьере – не играть, а проживать роль. И я следовал этому совету. Каждую сцену в фильме я проживал на полную и, думаю, что это отразилось на результате.
- Среди молодежи сейчас популярен рэп, при этом «Руки Вверх!» - это все же поп-музыка. Являетесь ли вы поклонником этой группы, каковы вообще ваши музыкальные предпочтения, любите ли рок-музыку?
- У каждого поколения свои музыкальные предпочтения. Как говорится, на вкус и цвет товарищей нет. Я, например, большой поклонник группы «Руки Вверх!» и музыки 1980-х и 1990-х в целом. Обожаю клипы того времени, они были такими яркими и драйвовыми. Моя любимая исполнительница с самого детства — это Сандра. И так получилось, что её песни сопровождают меня на протяжении всей жизни. Также я очень люблю Modern Talking и Михаила Круга, люблю рок-музыку, как зарубежную, так и русскую. Получается, что музыкальные вкусы немного не соответствуют моему возрасту. Все песни тех времен я знаю наизусть не потому, что я их слушал в детстве, а потому что я их сейчас слушаю, я их всё так же люблю.
Современная музыка меня не очень привлекает, хотя есть пара исключений, например, «просто Лера» — она не только красиво поёт, но и проживает каждую свою песню. Для меня важно, чтобы музыка была драйвовой, вызывала эмоции, мурашки по коже. Даже если песня заставляет танцевать, но не берёт за душу, — я её не воспринимаю. Для меня в первую очередь важны мурашки, ведь музыка для меня – это способ погрузиться в свои мысли, помечтать.
- Этим летом в России вышли фильмы об «Иванушках» и Диане Арбениной, в начале сентября – сериал о группе «Комбинация», идут съемки фильма о группе «Звери». Как вы относитесь к такому «музыкальному» кинотренду?
- Сейчас действительно популярно снимать фильмы о музыкальных группах. Я считаю, что это очень круто, ведь в русской культуре есть множество легендарных групп, и важно показывать людям историю их создания. Не совсем согласен с тем, что фильм об "Иванушках" — это байопик. Я бы скорее назвал его художественным фильмом, вдохновленным их биографией. А вот "Руки Вверх!" и "Комбинация" — это настоящие байопики, которые рассказывают о жизни и творчестве этих групп.
Я уверен, что наш фильм "Руки Вверх!" будет интересен всем — и фанатам группы, и молодежи. Он показывает, через что нужно пройти, чтобы добиться успеха и осуществить свою мечту: вера и упорство рано или поздно приведут человека к поставленной цели. Сергей Жуков — отличный тому пример: он простой парень из Димитровграда, но именно его вера в свою музыку помогла ему прийти к аншлагу в "Лужниках". Это очень вдохновляющая история! Это фильм нужно обязательно посмотреть молодежи. Уверен, он никого не оставит равнодушным.
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