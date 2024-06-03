«Канны, Алиса и ужасы лета»: Фабрика фильмов-миллиардеров встала на «семерке»

ШНУР. ЛИСЕНОК И ГАЙ РИЧИ: «НАЧАЛО ЛЕТНЕГО УЖАСА»

На этом хорошие новости для киноиндустрии закончились. Еще два потенциальных майских фильма-миллиардера – «Майор Гром: Игра» и «Министерство неджентльменских дел» Гая Ричи не оправдали надежд индустрии.

Супергеройский фильм о новых приключениях героя комиксов Майора Грома за 12 дней в прокате собрал 314 млн рублей. Продюсер и сценарист картины Артем Габрелянов рассказывал НСН, что в ней будет «в два раза больше всего» по сравнению с первой частью. Молодежь должен был зацепить и саунтрек к «Майору Грому», в котором засветились Шнур, The Hatters и звезды рэпа, однако пока этот план не сработал.

«Уже со стартового дня "Майора Грома" было понятно, что никаких шансов собрать миллиард у него не будет, этот фильм стартовал в разы ниже ожиданий. Никакие ЕГЭ никому никогда не мешают. Сдали экзамен, потом пошли посмотрели кино, попили лимонад с друзьями, - тут нет никакого противоречия. Выкатывать его в конце мая было совершенно нормально, просто фильм не зашел в аудиторию. Он в целом оказался не интересен основному массиву молодежи», - пояснил НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев.

При этом председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков все-таки верит, что на каникулах школьники и студенты смогут дотянуть сборы «Майора Грома» до миллиарда, или хотя бы 700 млн рублей.

Еще одни заметным событием мая стал выход в прокат многострадального блокбастера Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел». Продюсерам и прокатчикам удалось снять вето с апрельского запрета Минкультуры, фильм вышел в кинотеатрах 13 мая, однако параллельный цифровой релиз на «Кинопоиске» позволил картине культового режиссера собрать на сегодня всего 331 млн рублей.

«Летучий корабль» заработал в мае 96 млн рублей, подняв общие сборы до 1,117 млрд рублей, а вот пятым самым успешным фильмом последнего месяца весны внезапно стал документальный фильм «Огненный лис». Жизнеутверждающая история о лисенке-неудачнике заработала за 17 дней в прокате 76 млн рублей. При этом создатели фильма, Дмитрий и Анна Шпиленки говорили НСН, что над ними смеялись и мало кто верил в успех истории, которую три года снимали на Камчатке.

Сборы других вышедших в мае картин не превысили 100 млн рублей. В их числе «Всемирный потоп» с Бенедиктом Камбербэтчем (сборы 61 млн рублей), «Как я встретил ее маму» с Эвелиной Бледанс (50 млн рублей), «Любви не бывает?» с Аней Чиповской (42 млн рублей), «7 дней, 7 ночей» с Зоей Бербер (21 млн рублей), «Каждый мечтает о собаке» с Катериной Шпицей (17 млн рублей), «Спящие псы» с Расселом Кроу (17 млн рублей) и мультик «Пушистый вояж» (46 млн рублей).