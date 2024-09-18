«Энергия, а не схожесть»: Тимур Вайнштейн о создании фильма «Руки Вверх!»

Съемки фильма «Руки Вверх!» были идеей Сергея Жукова, а исполнитель главной роли оказался похож на музыканта энергетикой, заявил в интервью НСН генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн, являющийся также продюсером этой картины.

Премьера фильма «Руки Вверх!» в кинотеатрах намечена на 10 октября. Его режиссером выступил Аскар Узабаев, а главную роль «молодого Жукова» сыграл 26-летний Влад Прохоров. Сам Сергей Жуков также появляется в картине о его группе.