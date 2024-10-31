Сериал о группе «Комбинация» собрал более девяти миллионов зрителей

Сериал о поп-группе «Комбинация» стал самым успешным проектом в онлайн-кинотеатре Wink в 2024 году. После выхода финальной серии его зрительская аудитория превысила 9 млн человек.

Генеральный директор Wink Антон Володькин отметил, что проект подтвердил свой статус флагмана и оправдал ожидания, став очередным успешным сериалом в линейке Wink Originals. По его словам, «Комбинация» объединила ключевые элементы хита: выдающийся актерский состав, талантливые дуэты, качественную режиссуру и драматургию, а также точную работу с музыкой.