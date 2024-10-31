Сериал о группе «Комбинация» собрал более девяти миллионов зрителей

Сериал о поп-группе «Комбинация» стал самым успешным проектом в онлайн-кинотеатре Wink в 2024 году. После выхода финальной серии его зрительская аудитория превысила 9 млн человек.

Генеральный директор Wink Антон Володькин отметил, что проект подтвердил свой статус флагмана и оправдал ожидания, став очередным успешным сериалом в линейке Wink Originals. По его словам, «Комбинация» объединила ключевые элементы хита: выдающийся актерский состав, талантливые дуэты, качественную режиссуру и драматургию, а также точную работу с музыкой.

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Он также подчеркнул, что сериал сумел передать дух яркой и противоречивой эпохи, а также энергию и смелость создателей и участниц группы.

Помимо этого, Володькин добавил, что наибольшее внимание к проекту проявили зрители из Москвы и Саратова. В Саратове наблюдалось максимальное вовлечение: 52% платящих пользователей из родного города команды посмотрели сериал, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: кадр из сериала
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