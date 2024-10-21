«Интересный кейс»: Российские кинотеатры назвали сборы «Ужасающего» феерией

«Россияне всегда любили фильмы ужасов, продолжают их любить и сейчас, особенно это касается молодежной аудитории. То, что происходит с «Ужасающим», это какой-то очень интересный кейс. Это определенная кассовая феерия, от этого фильма таких цифр индустрия не ждала. О многом говорит то, как он ярко стартовал на первом уикенде на фоне выхода крупного проекта «Руки вверх!», куда пошла большая часть аудитории. «Ужасающий» продолжил разгоняться и дальше, это необычная история, сопоставимая с «Собирателем душ» с Николасом Кейджем, который выходил в августе. Это ситуация, когда ужастик привлекает не только узкую аудиторию тинейджеров и зрителей от 20 до 25 лет. На фильм идет очень хороший «сарафан», аудитория расширяется. Все это дало такие потрясающие цифры «Ужасающему». Это очень интересный кейс для нашей киноиндустрии», - рассказал он.

Ранее психолог Олеся Кирасова в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» подчеркнула, что около 70% людей, предпочитающих жанр ужасы, более слабы в эмоциональном плане, чем те, кто не любит этот жанр.

