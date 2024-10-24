«Без собак и с нашими героями!»: Режиссер фильма «Огниво» о вольной интерпретации Андерсена

«Это произведение можно назвать частью советской культуры, с которой мы связаны. При этом мы очень сильно видоизменили сказку Андерсена, пустили туда наших героев из русских сказок. Исходная сказка небольшая, там мало событий, а главное - она, на мой взгляд, не очень хорошо кончается. А мы сделали ее очень интересной, с кучей приключений и совсем другим, позитивным финалом. Это абсолютно вольная интерпретация. Мы избавились от страшных нюансов. В этом и была идея, чтобы это было семейное, чудесное и увлекательное приключение. А собак с горящими глазами в фильме нет, мы их вообще убрали», - сказал Войтинский.

По его словам, у Романа Евдокимова было три конкурента на главную роль.

«Кастинг всегда идет тяжело, потому что нужно выбрать лучших, харизматичных, а это очень сложно, особенно в сегменте молодых, а у нас 10-летняя девочка и 20-летний парень. Поэтому было сложно найти звезд, но мы их нашли. При этом актеры обожают сказки, они все как дети, любят кривляться и веселиться - в этом смысле дефицита мы не испытывали. Что касается главной роли, все было довольно плотно, в шорт-листе осталось три или четыре человека. Роман победил большинством голосов, и мы не ошиблись», – уверен режиссер.

Войтинский также признал, что на него давят ожидания индустрии и уже начавшиеся сравнения с его предыдущим фильмом «По щучьему велению», который в 2023 году заработал около 2,5 млрд рублей.