«Без собак и с нашими героями!»: Режиссер фильма «Огниво» о вольной интерпретации Андерсена

Российская версия картины будет чудесным семейным приключением с новым финалом и героями, и без страшных собак с горящими глазами, сказал в эфире НСН Александр Войтинский, признав, что волнуется из-за миллиардных ожиданий индустрии.

Режиссер фэнтези «Огниво» Александр Войтинский в интервью НСН рассказал, что эта картина будет сильно отличаться от одноименной сказки Ганса Христиана Андерсена.

Фильм «Огниво» 24 октября вышел в российский прокат. Главные роли в картине сыграли Роман Евдокимов, Ирина Старшенбаум и 12-летняя Антонина Бойко. Эксперты индустрии ждут от ленты сборы выше 1 млрд рублей, при этом последний (седьмой) российский фильм-миллиардер 2024 года вышел в далеком апреле.

Жуков и «Пацаны»: Фильм «Руки Вверх!» вывел киноиндустрию из оцепенения
«Это произведение можно назвать частью советской культуры, с которой мы связаны. При этом мы очень сильно видоизменили сказку Андерсена, пустили туда наших героев из русских сказок. Исходная сказка небольшая, там мало событий, а главное - она, на мой взгляд, не очень хорошо кончается. А мы сделали ее очень интересной, с кучей приключений и совсем другим, позитивным финалом. Это абсолютно вольная интерпретация. Мы избавились от страшных нюансов. В этом и была идея, чтобы это было семейное, чудесное и увлекательное приключение. А собак с горящими глазами в фильме нет, мы их вообще убрали», - сказал Войтинский.

По его словам, у Романа Евдокимова было три конкурента на главную роль.

«Кастинг всегда идет тяжело, потому что нужно выбрать лучших, харизматичных, а это очень сложно, особенно в сегменте молодых, а у нас 10-летняя девочка и 20-летний парень. Поэтому было сложно найти звезд, но мы их нашли. При этом актеры обожают сказки, они все как дети, любят кривляться и веселиться - в этом смысле дефицита мы не испытывали. Что касается главной роли, все было довольно плотно, в шорт-листе осталось три или четыре человека. Роман победил большинством голосов, и мы не ошиблись», – уверен режиссер.

Войтинский также признал, что на него давят ожидания индустрии и уже начавшиеся сравнения с его предыдущим фильмом «По щучьему велению», который в 2023 году заработал около 2,5 млрд рублей.

«Хайп не сыграл»: В отрасли объяснили провал американской «Аноры» в России
«Ожидания всегда давят, это правда. Сейчас начнется прокат и мы будем дрожащими руками смотреть в телефонах цифры сборов и созваниваться: "Сколько собрали? Что будет? Боже мой!". Когда работаешь, об этом не думаешь, а сейчас будет очень волнительный для нас период, начинаются нервные дни. Я знаю, что кинотеатры ожидают миллиардные сборы. Миллиард мы должны преодолеть, а дальше уже посмотрим», – заключил собеседник НСН.

Актер Влад Прохоров, исполнивший главную роль в фильме «Руки Вверх!», ранее рассказывал НСН, какие главные советы дал ему лидер одноименной поп-группы Сергей Жуков. Эта картина. вышедшая в прокат 10 октября, заработала в прокате уже больше 530 млн рублей, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ПремьераРежиссерФильм

Горячие новости

Все новости

партнеры