«Хайп не сыграл»: В отрасли объяснили провал американской «Аноры» в России

«Премьера «Аноры» прошла по самой нижней планке ожиданий рынка, к сожалению, не заинтересовала широкие зрительские массы. Те 55 миллионов рублей, которые были собраны за стартовый уикенд, это далеко не те цифры, которые индустрия ожидала от лауреата Каннского фестиваля. Рынок ждал для фильма 100 миллионов за стартовый уикенд. Картина получилась странной, не зашла даже в ту аудиторию, которая обычно ждет крупные фестивальные новинки. Это касается и режиссуры, и нюансов сценария, нашей аудитории это все показалось странным. Дальнейшие перспективы фильма достаточно туманные, будем смотреть за цифрами», - отметил он.

По его словам, прокатная компания сделала ставку на «хайп», поэтому не вложила достаточные средства в рекламу.

«Могу сказать, что на такие цифры повлияла и слабая раскрутка. Но здесь было взвешенное решение прокатной компании. Было ожидание, что сыграет именно хайп Каннского фестиваля, что в картине американского режиссера сыграли яркие российские звезды. Это могло дать в медийном поле посыл аудитории, на это и был расчет прокатчика. Возможно, результат был бы другим, если было бы больше прямой рекламы, включая телевизионную. Это решение всегда в зоне ответственности прокатной компании. Их стратегия предполагала другие цифры», - заключил собеседник НСН.

Кинорежиссер Алексей Герман-младший в интервью НСН говорил, что сюжет «Аноры» вполне может привлечь внимание российских зрителей.