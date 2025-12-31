2025 год стал важной вехой для российской книжной индустрии. На фоне сохраняющихся экономических и регуляторных вызовов рынок демонстрирует удивительную жизнеспособность: растут обороты, появляются новые форматы взаимодействия с читателем, а литературная жизнь бурлит событиями.

Опрошенные НСН эксперты рассказали, что читали россияне в 2025 году.

Шеф-редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева сказала НСН, что россияне больше всего читали фэнтези, фантастику, детективы, книги о саморазвитии и любовные романы.

«Если говорить о топе продаж у нас в "Литрес", то его возглавил Вадим Зеланд и его новинка "Трансерфинг себя". Имя Зеланда известно большинству читателей в связи с его культовым проектом "Трансерфинг реальности" — о работе подсознания и важности распределения энергии для получения желаемого. Для многих Зеланд стал проводником в мир изобилия, гуру «правильного состояния» и "правильных мыслей", которые помогут визуализировать лучшую жизнь», — сказала собеседница НСН.