Фэнтези, комиксы и мистика: Названы главные тренды российского книжного рынка
Уходящий стал для российского книжного рынка временем контрастов: при росте оборота и популярности цифровых форматов сохраняются вызовы — от удорожания бумажных книг до трансформации розничной сети. Ключевые итоги года: жанровые тренды, лучшие книги и сюрпризы индустрии — в материале НСН.
2025 год стал важной вехой для российской книжной индустрии. На фоне сохраняющихся экономических и регуляторных вызовов рынок демонстрирует удивительную жизнеспособность: растут обороты, появляются новые форматы взаимодействия с читателем, а литературная жизнь бурлит событиями.
Опрошенные НСН эксперты рассказали, что читали россияне в 2025 году.
Шеф-редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева сказала НСН, что россияне больше всего читали фэнтези, фантастику, детективы, книги о саморазвитии и любовные романы.
«Если говорить о топе продаж у нас в "Литрес", то его возглавил Вадим Зеланд и его новинка "Трансерфинг себя". Имя Зеланда известно большинству читателей в связи с его культовым проектом "Трансерфинг реальности" — о работе подсознания и важности распределения энергии для получения желаемого. Для многих Зеланд стал проводником в мир изобилия, гуру «правильного состояния» и "правильных мыслей", которые помогут визуализировать лучшую жизнь», — сказала собеседница НСН.
Говоря о художественной литературе, Писарева акцентировала внимание на Викторе Дашкевиче.
«В художественной литературе в топе продаж Виктор Дашкевич, его исторический детектив с элементами фэнтези "Тайна мертвого ректора" — это продолжение нашумевшего цикла "Граф Аверин". Дашкевич — удивительное открытие последних лет, самый яркий дебютант, которому удалось молниеносно взлететь и покорить аудиторию. Его магические детективы попали в читательский запрос на остросюжетную литературу, интригу и имперский сеттинг», — поделилась Писарева.
Она призналась, что две книги 2025 года стали для нее удивительным прорывом.
«Для меня удивительным прорывом стали две книги: "Бог всегда путешествует инкогнито" Лорана Гунеля и "Если все кошки в мире исчезнут" Гэнки Кавамуры. Роман Гунеля, оказавшийся на втором месте по продажам в "Литрес", впервые был выпущен более 10 лет назад, а сегодня словно приобрел новое звучание. Актуальной оказалась и книга японского писателя Гэнки Кавамуры, попавшая в топ-5 Всероссийского книжного рейтинга», — отметила Писарева.
Конечно же, не обошлось и без упоминания Эдуарда Веркина, получившего в 2025 году «Большую книгу».
«Сказать, что в 2025 году появилось новое литературное имя, не могу, но точно громко прозвучало имя уважаемого фантаста Эдуарда Веркина, которому присудили главный приз премий "Большая книга" и "Сноб. Сделано в России" за роман "Сорока на виселице". Если смотреть на наш топ-10, то в нем российские и иностранные авторы представлены 50 на 50. Но надо сказать, что отечественные авторы, в том числе digital (самиздат) сейчас активно развиваются, проявляются и отвоевывают читателей у зарубежных коллег. Например, топ-5 авторов у нас - это российские авторы», — отметила эксперт.
Писарева указала на то, что фэнтези находится в топе уже многие годы и не теряет популярность.
«В топе, как и всегда, фэнтези, фантастика, детективы, саморазвитие и любовные романы. Но наибольший рост год к году показали комиксы (61%) и литература young adult. По темам — строительство (34%), промышленность (28%) и приключения (21%). Разная аудитория выбирает разное. Фэнтези — это жанр, который в топе последние несколько лет. Во время пандемии был небольшой всплеск интереса к мотивирующему, развивающему и эмоционально поддерживающему нон-фикшну, но нельзя сказать, что мы видим перераспределение аудитории в пользу последнего», — добавила шеф-редактор группы компаний «Литрес».
СМЫСЛОВОЙ ЛАНДШАФТ И ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИЙ
Генеральный директор издательства «АСТ-Азбука» Татьяна Горская рассказала НСН, какие книги стали лидерами продаж в 2025 году.
«В 2025 году лидерами продаж стали книги, которые отражают сразу несколько ключевых запросов аудитории: актуальность, яркие визуальные форматы, проверенную временем классику и жанровое разнообразие. Если говорить о художественной прозе, то лидерство удерживают авторы, формирующие смысловой ландшафт эпохи, — Захар Прилепин с историческим романом о Степане Разине "Тума", Маргарита Симоньян с философско-фантастической антиутопией "В начале было Слово — в конце будет Цифра" и Гузель Яхина романом-буфф о Сергее Эйзенштейне "Эйзен". Их успех закономерен: читатель ищет в текстах осмысление истории и дня сегодняшнего. Современные авторы одновременно продолжают традиции мирового литературного наследия, сохраняют особенности национального кода и экспериментируют, прокладывая мост между разными поколениями читателей», — сказала собеседница НСН.
Она также отметила популярность книг-лауреатов главных отечественных премий.
«Безусловные бестселлеры этого года — книги-лауреаты главных отечественных премий: «Большой книги», «Ясной Поляны», «Книги года», Национальной литературной премии Д.А. Гранина, «Слово», «Здравомыслие». В их числе — «Халатная жизнь» Зои Богуславской, «Тоннель» Яны Вагнер, «Катехон» Сухбата Афлатуни, «Запасный выход» Ильи Кочергина, «Собиратели тишины» Дмитрия Филиппова, «Энциклопедия здоровья» Александра Шишонина и многие другие. Подстегивают интерес к авторам и их работам международные премии. Лауреатом Нобелевской премии в этому году стал венгерский писатель Ласло Краснахоркаи, книги которого выпускает издательство Corpus. Безусловно, получение наград способствует новому всплеску интереса со стороны читателей», — указала Горская.
Кроме того, она подтвердила тренд на фэнтези и рассказала о взлете комикс-формата.
«В жанровой литературе мы видим запрос на фантастику и фэнтези. В топе — "Рассвет Жатвы" Сьюзен Коллинз, "Перекресток воронов" Анджея Сапковского и "Седьмой" Сергея Лукьяненко. Здесь работает фактор авторского бренда и ожидания: аудитория с нетерпением ждет возвращение в любимые вселенные. Отдельный феномен — успех серии "Поднятие уровня в одиночку" (Solo Leveling). Комикс-формат сейчас конкурирует с классическим текстом на равных. В сегменте нон-фикшн лидерами становятся книги, посвященные здоровью и заботе о себе. В числе бестселлеров — уже упомянутая "Энциклопедия здоровья" Александра Шишонина, "Доказательная психосоматика со справочником. Факты и научный подход. Очень полезная книга для всех, кто думает о здоровье" Тимофея Кармацкого, "Как мысли становятся реальностью. Пошаговое руководство по управлению судьбой" Михаила Агеева, "Чистое питание: избранные рецепты" Дарьи Савельевой. Читатели инвестируют в собственное здоровье, физическое и ментальное», — отметила эксперт.
По ее словам, самые неожиданные сюрпризы преподнесли ниши, которые раньше считались узкими.
«Так, феноменальный успех ждал сборник "Страшные русские сказки", который вышел в серии "Русский фандом". Мы уже выпустили шесть дополнительных тиражей, и каждый следующий был больше предыдущего. Среди хитов — "Недетские сказки. Тайные смыслы народных текстов" Ульяны Нижинской, "От Алыпа до Шурале" Лейлы Давлетшиной, "Мифы русского народа" Елены Левкиевской. Мы видим запрос читателей на переосмысление фольклорного кода, погружение в историю разных народов России, их мифологию и традиции. Общий фактор успеха — актуальность и эмоциональный запрос. Читателю сегодня нужны и большие истории мирового уровня, и тексты, которые помогают осмыслить собственную реальность, будь то исторические линии, актуальные события в мире или внутренняя драматургия», — отметила Горская.
Говоря о жанрах и темах, которые в 2025 году показали самый сильный рост спроса, Горская отметила прикладную литературу, тру-крайм и книги о славянской магии.
«В прикладной литературе наибольшую динамику показали категории "Красота. Мода. Этикет" (+55%), "Спорт" (+41%), "История" (+36%), "Религия" (+35%) и "Философия" (+31%). Читатель выбирает книги, которые помогают ориентироваться в нестабильном мире, формировать устойчивые привычки, прокачивать эмоциональный интеллект. Растет и интерес к тру-крайм. Отдельно стоит отметить интерес к книгам о славянской магии — на фоне общего падения раздела "Эзотерика" (-12%). В детской литературе лидируют приключения и детективы, стихи и песенки для самых маленьких, а также классические сказки — их доля остается стабильно высокой. Художественная литература остается стабильным ядром спроса — особенно фэнтези, фантастика, военная проза, крупные авторские проекты и визуальные серии (манга, комиксы). И всегда в топе вечная классика, сегодня мы видим большой интерес к подарочным изданиям с необычным оформлением», — добавила глава издательства «АСТ-Азбука».
ДОЛЯ РОССИЙСКИХ АВТОРОВ РАСТЕТ
В пресс-службе «КИОН Строк» рассказали НСН, что их пользователи охотно слушали аудиоверсию автобиографического произведения Юрия Стоянова под названием «Игра в городки».
«В "КИОН Строках" абсолютными бестселлерами стали электронная и аудиоверсия "Железного пламени" Ребекки Яррос, вторая часть цикла Эмпирей. Первая часть также занимает высокие позиции в рейтинге. Ребекка Яррос — один из самых известных на данный момент авторов во всем мире, её цикл произвел большое впечатление на российских читателей и слушателей, а особенно аудиокнига, в которой для каждого персонажа подобраны отдельные голоса. Среди нон-фикшн литературы — автобиографическое произведение Юрия Стоянова "Игра в городки", в особенности пользователи оценили аудио-версию книги в озвучке самого автора. Юрий Стоянов совершил огромный вклад в российский кинематограф, его личная история получилась очень трогательной и удивительной», — рассказали НСН в сервисе.
Там также отметили, что за 2025 год доля отечественных авторов выросла на 18%.
«В 2025 году мы увидели ошеломительный успех у цикла книг для детей Татьяны Смирновой "Лесовички". Это детские книги для детей разного возраста, которые рассказывают простым языком о разных явлениях. Первая книга цикла обогнала даже вечные бестселлеры "Манюня" Нарине Абгарян и "Алису в стране чудес" Льюса Кэрролла. Отдельно стоит отметить книгу Ребекки Яррос, которая не является циклом Эмпирей. Мало кто знает, что у автора есть внушительный список из трогательных любовных романов. Наше издательство издало два романа — "Вариация" и "Доля вероятности". Обе книги аудитория высоко оценила. В прошлом году мы видим, что более 80% годового рейтинга состоит из зарубежных авторов. В 2025 году мы отмечаем повышение интереса пользователей к отечественным писателям, особенно в части книг по психологии. Доля российских авторов в рейтингах увеличилась на 18%», — указали в сервисе.
Открытием 2025 года в «КИОН Строках» назвали Ребекку Яррос и Светлану Тюльбашеву.
«Открытием 2025 года стала Ребекка Яррос, американская писательница, её тексты отличаются качественно прописанными глубокими эмоциями и чувствами, а также неожиданными поворотами сюжета. В числе авторов-открытий стала отечественная писательница Светлана Тюльбашева. Её книга, вышедшая в конце 2024 года "Лес" держится в топах "КИОН Строк" на протяжении всего 2025 года. Это качественный мистический хоррор с собственным миром, в который автор мастерски перемещает читателя», — добавили в книжном сервисе.
МИСТИКА И УЖАСЫ РАСТУТ
По данным представителей сети книжных магазинов «Читай-город», несмотря на снижение покупательского трафика, общие продажи книг выросли на 3%.
Среди основных трендов 2025 года эксперты отмечают: художественная литература подтвердила доминирование, показав заметный рост, особенно в сегментах классики, современной и подростковой прозы. Главным жанром года в сети книжных назвали детектив. Наиболее быстрорастущими жанрами стали зарубежные и отечественные детективы, а также современная и молодежная проза.
Самый растущий поджанр — «Мистика и ужасы» в сегменте фантастики и фэнтези, показавший рост продаж на 21%. Звания самого популярного классика удостоился Федор Достоевский.
Прорывом года в «Читай-городе» назвали Влада Райбера, чьи продажи выросли в 11 раз.
Наибольшее падение спроса отмечено в категориях нон-фикшн, учебной литературы, эзотерики, Таро и книг по саморазвитию. Эзотерика полностью выпала из топ-100.
«Первое место в рейтинге занял философский роман японского автора Гэнки Кавамуры "Если все кошки в мире исчезнут". Пронзительная история о ценности жизни и простых вещей продолжает находить отклик у российского читателя, за год продано свыше 85 тысяч экземпляров книги. В топ-100 также вошло другое произведение автора — "Если твоя память исчезнет" (83-е место)», — рассказали НСН в «Читай-городе».
Таким образом, 2025 год показал: российский книжный рынок остаётся динамичным и адаптивным. Он балансирует между коммерческими запросами аудитории и необходимостью сохранять культурную ценность литературы. Впереди — поиск новых форматов взаимодействия с читателем, развитие цифровых платформ и решение системных проблем, связанных с ценообразованием и законодательными ограничениями. Но главное остаётся неизменным: книга продолжает быть важным элементом общественной жизни, а интерес к чтению — устойчивым и растущим.
