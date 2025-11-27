Роман Эдуарда Веркина «Сорока на виселице» будет в числе главных претендентов на победу в премии «Большая книга» наряду с произведениями Веры Богдановой, Андрея Дмитриева и Максима Семеляка, заявила НСН шеф-редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева.

Лауреатов XX сезона премии «Большая книга» объявят 3 декабря. В число финалистов попали 15 книг, в том числе семь в номинации «художественная проза». Эксперты называют главным фаворитом роман Эдуарда Веркина. Писарева указала, на какие книги стоит обратить внимание.