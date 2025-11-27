«Сорока или души?»: Названы фавориты книжной премии «Большая книга»
Роман Эдуарда Веркина нацелен на поклонников современной фантастики, а Вера Богданова представила лихой книжный триллер-сериал, сказала в эфире НСН Екатерина Писарева.
Роман Эдуарда Веркина «Сорока на виселице» будет в числе главных претендентов на победу в премии «Большая книга» наряду с произведениями Веры Богдановой, Андрея Дмитриева и Максима Семеляка, заявила НСН шеф-редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева.
Лауреатов XX сезона премии «Большая книга» объявят 3 декабря. В число финалистов попали 15 книг, в том числе семь в номинации «художественная проза». Эксперты называют главным фаворитом роман Эдуарда Веркина. Писарева указала, на какие книги стоит обратить внимание.
«Роман Веркина действительно очень серьезный претендент на победу. Во-первых, это хороший, увлекательный и образный текст, а во-вторых, это прекрасный пример современной фантастики, которая сегодня очень востребована. Поэтому у него действительно хорошие шансы. Я бы порекомендовала читателям также обратить внимание на захватывающий психологический триллер Веры Богдановой "Семь способов засолки душ", сделанный как книжный сериал (динамичный, лихой, отчаянный), на атмосферный "Ветер Трои" Андрея Дмитриева, на дебютный роман журналиста Максима Семеляка "Средняя продолжительность жизни" – по-хорошему странный, необычный, интересный», - отметила она.
Писарева также указала на фаворитов в номинации «нон-фикшн».
«Здесь заслуживают внимания мемуары легендарной Зои Богуславской "Халатная жизнь" – зоркий взгляд на культурный ХХ век. "Недрогнувшей рукой" Елены Холмогоровой – еще одна уютная, теплая книга воспоминаний и размышлений об искусстве и русской интеллигенции. А всем, кто интересуется большой литературой, стоит прочесть труд Вячеслава Курицына "Главная русская книга. О "Войне и мире" Толстого" – монументальный, глубокий и важный. На мой взгляд, из короткого списка 15 финалистов - очень разных текстов и жанрово, и тематически - получилась неплохая картина современной литературы, актуальной в 2025 году», - заключила собеседница НСН.
Шеф-редактор сервиса «Яндекс Книги» Константин Мильчин ранее заявил «Радиоточке НСН», что главным событием осени в России стал новый роман Виктора Пелевина «A Sinistra».
