Книга «Если все кошки в мире исчезнут» стала самой популярной у россиян в 2025 году
В 2025 году наибольшей популярностью среди российских читателей обзавелась книга японского автора Гэнки Кавамуры «Если все кошки в мире исчезнут». Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев.
За текущий год было выпущено 450 тысяч экземпляров этого произведения, а совокупный тираж с момента выхода превысил 820 тысяч копий — при этом объёмы продаж утроились по сравнению с предыдущим годом.
Второе место в рейтинге занял бестселлер Джона Стрелеки «Кафе на краю земли», разошедшийся тиражом в 170 тысяч экземпляров. Третью строчку заняла книга о саморазвитии «Самый богатый человек в Вавилоне» с показателем в 149 тысяч проданных копий. В пятёрку лидеров также вошли работа Ольги Примаченко «К себе нежно» (124 тысячи экземпляров) и труд Роберта Чалдини «Психология влияния» (83 тысячи экземпляров).
В издательстве «Эксмо» подчеркнули заметный рост спроса в таких тематических категориях, как психология, медицина и здоровье, искусство и домоводство. Среди наиболее востребованных авторов оказались Ольга Примаченко, Гэнки Кавамура, Джон Стрелеки, Татьяна Мужицкая и Эрик Берн.
Ранее писатель-фантаст Сергей Лукьяненко заявил НСН, что нет ничего страшного в том, что digital-писатели используют в своих произведениях интернет-сленг и англицизмы, потому что любой язык, тем более такой большой и богатый, как русский, постоянно впитывает в себя какие-то новые слова.
