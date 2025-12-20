Книга «Если все кошки в мире исчезнут» стала самой популярной у россиян в 2025 году

За текущий год было выпущено 450 тысяч экземпляров этого произведения, а совокупный тираж с момента выхода превысил 820 тысяч копий — при этом объёмы продаж утроились по сравнению с предыдущим годом.

Второе место в рейтинге занял бестселлер Джона Стрелеки «Кафе на краю земли», разошедшийся тиражом в 170 тысяч экземпляров. Третью строчку заняла книга о саморазвитии «Самый богатый человек в Вавилоне» с показателем в 149 тысяч проданных копий. В пятёрку лидеров также вошли работа Ольги Примаченко «К себе нежно» (124 тысячи экземпляров) и труд Роберта Чалдини «Психология влияния» (83 тысячи экземпляров).

В издательстве «Эксмо» подчеркнули заметный рост спроса в таких тематических категориях, как психология, медицина и здоровье, искусство и домоводство. Среди наиболее востребованных авторов оказались Ольга Примаченко, Гэнки Кавамура, Джон Стрелеки, Татьяна Мужицкая и Эрик Берн.

