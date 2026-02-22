Трамп объявил чрезвычайное положение в Вашингтоне

Американский президент Дональд Трамп одобрил введение режима чрезвычайной ситуации в Вашингтоне из-за попадания сточных вод из городской канализации в реку Потомак, сообщает ТАСС.

Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях получает полномочия по координации всех действий местных властей по ликвидации ЧС, а также оказанию помощи населению.

Ранее стало известно, что в реку в штате Мэриленд, граничащем с округом Колумбия, попало свыше 900 тысяч тонн сточных вод. Разлив начался почти месяц назад и стал одним из крупнейших в истории Соединенных Штатов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: EPA / ТАСС
