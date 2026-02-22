СМИ: Экс-принц Эндрю мог использовать самолеты ВВС для встреч с Эпштейном

Бывший глава правительства Великобритании Гордон Браун попросил правоохранительные органы проверить информацию о том, что брат короля Великобритании Карла III и бывший принц Эндрю мог использовать самолеты и базы королевских ВВС для встреч с покойным американским финансистом Джеффри Эпштейном, сообщает The Daily Telegraph.

Браун передал полиции новую информацию о связях Эндрю с Эпштейном. Экс-премьер также настаивает, чтобы полиция опросила сотрудников Минобороны, МИД, Минтранса и Минфина Великобритании на предмет обнаружения каких-либо связей ведомств с Эпштейном.

Эндрю может грозить тюрьма по делу Эпштейна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Zuma / ТАСС
