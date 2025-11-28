Россия сможет создать аналог Нобелевской премии по литературе только в случае такого же большого призового фонда, заявил НСН писатель-фантаст Сергей Лукьяненко.

Помощник президента РФ Владимир Мединский поддержал идею писателя Захара Прилепина о запуске российской альтернативы Нобелевской премии по литературе, передает ТАСС. В то же время в России «литературных премий миллион», и пока нужно разобраться с ними – тем более, есть премия «Слово» с самым большим призовым фондом, добавил Мединский. Лукьяненко рассказал, чем аналог «Нобелевки» должен будет отличаться от других премий.