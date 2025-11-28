Лукьяненко рассказал, как создать российскую «Нобелевку» по литературе
Сегодня Союз писателей развивает премию «Слово» с призовым фондом в 26 миллионов рублей, но даже эта сумма далека от приза Нобелевской премии, заявил НСН Сергей Лукьяненко.
Россия сможет создать аналог Нобелевской премии по литературе только в случае такого же большого призового фонда, заявил НСН писатель-фантаст Сергей Лукьяненко.
Помощник президента РФ Владимир Мединский поддержал идею писателя Захара Прилепина о запуске российской альтернативы Нобелевской премии по литературе, передает ТАСС. В то же время в России «литературных премий миллион», и пока нужно разобраться с ними – тем более, есть премия «Слово» с самым большим призовым фондом, добавил Мединский. Лукьяненко рассказал, чем аналог «Нобелевки» должен будет отличаться от других премий.
«Нобелевская премия стала популярной и знаменитой в первую очередь благодаря очень большому призовому фонду, что, конечно, стало привлекать и писателей, и человеческое внимание к этому. Сейчас Нобелевская премия во многом превратилась в политическую, не отражает реальный интерес читателей и качество произведений. Почему бы нам не создать аналог такой премии, если у нас найдется такой же богатый меценат, как Нобель, который даст большие деньги на развитие? Но в принципе у нас и так большое количество премий. Сейчас Союз писателей развивает премию «Слово» с большим фондом (26 миллионов рублей. - Прим. НСН), которая охватывает и прозу, и поэзию, и детскую литературу, все направления. Если Захар Прилепин или кто-то другой сможет создать премию, призовой фонд которой будет соизмерим с Нобелевской (1,2 миллиона долларов США в 2025 году), то, конечно, писатели скажут спасибо. Получение такой премии позволит автору длительное время спокойно работать над новыми произведениями. Если это будет просто премия одна из многих, ничего не поменяется», - рассказал он.
По его словам, авторитет у премии появится со временем в случае бескомпромиссной работы жюри.
«Для популярности такой премии нужен некий сенсационный момент, в Нобелевской премии таким моментом стала сама сумма. Также нужно большое, квалифицированное и честное жюри, чтобы признание находили книги, которые заслужили это. Тогда у премии появится авторитет, но со временем. Литература сейчас находится в рабочем состоянии, не могут каждый год вспыхивать авторы, похожие на Бунина или Шолохова. Авторы есть интересные, необычные, наша литература остается на высоком уровне. А гении рождаются несколько раз за поколение, это касается и мировой литературы», - добавил собеседник НСН.
Россия обладает потенциалом для создания собственной международной литературной премии. Об этом заявил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, комментируя предложение писателя Захара Прилепина учредить аналог Нобелевской премии по литературе.
