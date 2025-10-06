Книжный туризм и тишина: Почему фэнтези-литература стала трендом у россиян
Современные читатели выбирают фэнтези-литературу, потому что хотят спрятаться от огромного потока тяжелой информации, сказал Алексей Ионов, а Татьяна Соловьева добавила, что фэнтези сейчас в топе продаж.
Литературные жанры, которые помогают читателю убежать от реальности, сегодня особенно популярны, заявил руководитель проектов продвижения авторских брендов издательства АСТ Алексей Ионов.
На минувших выходных в Доме Simple Music на «Хлебозаводе» состоялось мероприятие, представляющее из себя синтез музыкального концерта и паблик-тока. Посвящено событие было выходу девятой книги о Геральте из Ривии «Перекресток воронов». Музыкальный коллектив Simple Music Ensemble исполнил знаковые и знакомые уху поклонников саги о Ведьмаке баллады из одноименного сериала от Netflix.
По завершении концерта приглашенные эксперты обсудили рост популярности жанра фэнтези в литературе, музыке и даже видеоиграх. Среди гостей мероприятия были советник по коммуникациям Axiom Game Labs Ярослав Мешалкин, директор по развитию книжного сервиса «Строки» Татьяна Соловьева, руководитель проектов продвижения авторских брендов издательства АСТ Алексей Ионов, а также переводчик двух последних книг о Ведьмаке Вадим Кумок. Модератором встречи выступил автор Тelegram-канала Books & Reviews Валерий Шабашов. Ионов отметил, что современного читателя расслабляет тот жанр литературы, который помогает ему убежать от реальности.
«У китайцев существует такое проклятие: «Чтоб ты жил в интересные времена». Это проклятие было отлично отражено в фэнтези английского писателя Терри Пратчетта. У него есть целый роман под названием «Интересные времена». Фишка в том, что мы сейчас живем в очень интересные времена. В какой-то момент очень хочется закрыться от огромного потока тяжелой информации, тяжелой жизни. Тогда человек ищет побега в книгу. Любой литературный жанр, который дарует человеку момент временного забытия, — будь то фэнтези, будь то детектив, будь то истории про маньяков — расслабляет. Все такие жанры прекрасно работают на перезагрузку. Пока мы живем в таком режиме, эти жанры будут пользоваться спросом. Мы наблюдаем, что все эти жанры очень хорошо себя чувствуют. В 2025 году книжный туризм гораздо доступнее международного», — приводит слова Ионова спецкор НСН.
Директор по развитию книжного сервиса Строки Татьяна Соловьева, в свою очередь, отметила, что интерес к фэнтези-литературе присущ не только российскому читателю. По ее словам, книга сегодня стала возможностью для человека побыть в тишине, выдохнуть и отключиться от тяжелой реальности.
«Рост популярности таких жанров связан к тем ритмом жизни, в котором существует читатель. Так происходит не только в России, но и во всем мире. Мы видим, что уход из реальности в некую сказку сейчас в тренде. Это создает для человека комфортный и уютный мир, в котором он может выдохнуть. Безусловно, классика как была, так и остается в топе продаж. Это связано с тем, что когда мы находимся в эмоционально сложной ситуации, нам нужно опираться на что-то нам знакомое и понятное. Классическая литература отвечает этим требованиям. Если мы захотим понять, почему так или иначе ведет себя какой-то человек, то мы почитаем Антона Павловича Чехова или Николая Васильевича Гоголя. При этом фэнтези и фантастика являются неким окошком, чтобы посмотреть иной мир, поиграться в него и чувствовать себя очень уютно. Это позволяет читателю переключиться, нажав паузу в повседневности. Все, что касается фэнтези, сейчас в топе. Это читает не только молодежь, но и девушки от 25 до 54 лет. Этот всплеск интереса мы связываем и с возможностью путешествия между мирами, и с большим количеством информации вокруг, в том числе и видео. Книга — возможность побыть в тишине», — добавила Соловьева.
Ранее шеф-редактор сервиса «Яндекс Книги» Константин Мильчин заявил НСН, что новый роман Виктора Пелевина стал главным событием осени в России. По его словам, роман Пелевина обсуждают все, поэтому он является реперной точкой для индустрии.
