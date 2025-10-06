Книжный туризм и тишина: Почему фэнтези-литература стала трендом у россиян

Директор по развитию книжного сервиса Строки Татьяна Соловьева, в свою очередь, отметила, что интерес к фэнтези-литературе присущ не только российскому читателю. По ее словам, книга сегодня стала возможностью для человека побыть в тишине, выдохнуть и отключиться от тяжелой реальности.

«Рост популярности таких жанров связан к тем ритмом жизни, в котором существует читатель. Так происходит не только в России, но и во всем мире. Мы видим, что уход из реальности в некую сказку сейчас в тренде. Это создает для человека комфортный и уютный мир, в котором он может выдохнуть. Безусловно, классика как была, так и остается в топе продаж. Это связано с тем, что когда мы находимся в эмоционально сложной ситуации, нам нужно опираться на что-то нам знакомое и понятное. Классическая литература отвечает этим требованиям. Если мы захотим понять, почему так или иначе ведет себя какой-то человек, то мы почитаем Антона Павловича Чехова или Николая Васильевича Гоголя. При этом фэнтези и фантастика являются неким окошком, чтобы посмотреть иной мир, поиграться в него и чувствовать себя очень уютно. Это позволяет читателю переключиться, нажав паузу в повседневности. Все, что касается фэнтези, сейчас в топе. Это читает не только молодежь, но и девушки от 25 до 54 лет. Этот всплеск интереса мы связываем и с возможностью путешествия между мирами, и с большим количеством информации вокруг, в том числе и видео. Книга — возможность побыть в тишине», — добавила Соловьева.

Ранее шеф-редактор сервиса «Яндекс Книги» Константин Мильчин заявил НСН, что новый роман Виктора Пелевина стал главным событием осени в России. По его словам, роман Пелевина обсуждают все, поэтому он является реперной точкой для индустрии.

