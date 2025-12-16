Скабрезные истории: Женщины составили 85% аудитории тру-крайма
Василий Бейнарович рассказал спецкору НСН, почему тру‑крайм исторически востребован, зачем женщины интересуются маньяками и чем чревато табуирование таких тем.
Люди интересуются тру-краймом, чтобы снять стресс, удовлетворить детективный интерес или стать более аккуратными в реальной жизни, рассказал спецкору НСН врач-психиатр, блогер, автор проекта «Фауст 21 века», ведущий известного тру-крайм подкаста «Дела» Василий Бейнарович.
«Тру-крайм всегда был популярен, ведь людям испокон веков интересны скабрёзные истории. Сейчас это трансформировалось в определенное поп-явление. Женщины — большая часть потребителей тру-крайма, их доля составляет порядка 85%. Еще в 90-е годы были проведены исследования феномена потребления любого контента, связанного с преступлением. Результаты этого исследования разделили аудиторию на три группы. Первая группа — это люди, которые испытывают огромное количество стресса в жизни — на работе, в быту и так далее. При столкновение с детективами — с чем-то более ужасным, чем повседневные переживания — в организме вырабатываются норадреналин, адреналин, кортизол, из-за чего стресс подавляется, а люди становятся более спокойными. Другие потребители тру-крайм-контента испытывают детективный интерес: почему кто-то совершает подобное, почему психика на это способна. Третий тип аудитории — люди, которые просто исследуют ОБЖ. Они через истории о преступлениях изучают места, где орудуют преступники, узнают, какие они используют методики заманивания, чтобы в реальной жизни быть аккуратнее. Это не паранойя, это простая безопасность», — сказал Бейнарович спецкору НСН.
По его словам, в рамках тру-крайм-проектов блогеры поднимают социально важные темы, которые долгое время были табуированы в обществе.
«Существует теория иллюзии благополучия, которая была заложена в США после кризиса. Появилась целая кинематографическая концепция, согласно которой у фильмов должны быть только хэппи-энды. Фильмы в Голливуде снимались с двумя концовками: для американцев с хэппи-эндами и те, что отправлялись за границу. Давайте объективно: вся русская литература, вся наша культура не подразумевала счастливых концов. Это были реалистичные концовки. Считается, что система пропаганды иллюзий и благополучия в США положительно повлияла на население. Однако, когда мы смотрим на США в 70-80-е годы, то видим, что это сыграло обратную шутку. Это привело к взрыву насилия внутри страны. Мы сейчас живем в век свободы в соцсетях, когда мы можем рассуждать о чем-то, высказывать свои мысли и позиции. Например, сексуальное рабство — огромная проблема, о которой надо говорить. Или же мы сейчас с командой готовим большой материал про черную трансплантологию. Это тоже все про тру-крайм. Это куда масштабнее и проблемнее, чем может показаться. Мы можем сейчас об этом говорить. Мы должны это обсуждать, потому что огласка важна. Известный французский криминалист Александр Лакассань говорил, что преступность — отражение тех проблем, которые есть у нас в обществе», — рассказал блогер, выступая на площадке фестиваля Сomic Con Игромир.
Ведущие тру-крайм подкаста «Дневники Лоры Палны» Маша Погребняк и Митя Лебедев, в свою очередь, порассуждали на тему природы тру-крайма. Так, Лебедев уточнил, что почти половину всего тру-крайм-контента приходится на истории про серийных убийц.
«Очень сложно провести границы, где именно начинается тру-крайм, а где он заканчивается. Около 40% тру-крайм-контента составляют истории про маньяков и серийных убийц. Однако контент и про единичные убийства, и похищения, и исчезновения, и трагичные гибели в последнее время использует нарратив и инструменты тру-крайма», — сказал Лебедев.
Погребняк согласилась с тем, что границы тру-крайма размыты и отметила, что некоторые художественные проекты поражают своей документальностью.
«Если быть дотошным, то тру-крайм — это про реальные преступления. Если это как-то трансформируется, это уже не тру-крайм. Однако бывают невероятно реалистичные фильмы и сериалы, которые лишь основаны на реальных событиях, настолько вовлекающие, что зритель воспринимает такое как почти документальную работу, хотя она и флиртует с художественностью. Тут уже сложно сказать, тру-крайм это или нет, ведь основа документальная, а исполнение художественное», — добавила Погребняк.
Ранее шеф-редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева рассказала НСН, что бум интереса к подкастам в России пришелся на пандемию, при этом интерес к тру-крайму породил большое количество подкастов на эту тему.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Группа россиян вернулась из Украины в рамках гуманитарной акции
- Прокуратура выступила против принудительного выселения Долиной
- Скабрезные истории: Женщины составили 85% аудитории тру-крайма
- Матвиенко: Правила семейной ипотеки не способствуют повышению рождаемости
- Deutsche Welle признали в РФ нежелательной организацией
- Лурье потребовала принудительно выселить Долину
- Госдума одобрила ужесточение правил выдачи микрозаймов в России
- «Запретим ножи?»: В России предложили психологическую помощь заигравшимся подросткам
- Все «Звезды Театрала»: Чем запомнилась зрительская премия для артистов театра
- Наш новый дивный мир: Клименко выступил в защиту нейросетей во всех сферах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru