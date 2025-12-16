Ведущие тру-крайм подкаста «Дневники Лоры Палны» Маша Погребняк и Митя Лебедев, в свою очередь, порассуждали на тему природы тру-крайма. Так, Лебедев уточнил, что почти половину всего тру-крайм-контента приходится на истории про серийных убийц.

«Очень сложно провести границы, где именно начинается тру-крайм, а где он заканчивается. Около 40% тру-крайм-контента составляют истории про маньяков и серийных убийц. Однако контент и про единичные убийства, и похищения, и исчезновения, и трагичные гибели в последнее время использует нарратив и инструменты тру-крайма», — сказал Лебедев.

Погребняк согласилась с тем, что границы тру-крайма размыты и отметила, что некоторые художественные проекты поражают своей документальностью.

«Если быть дотошным, то тру-крайм — это про реальные преступления. Если это как-то трансформируется, это уже не тру-крайм. Однако бывают невероятно реалистичные фильмы и сериалы, которые лишь основаны на реальных событиях, настолько вовлекающие, что зритель воспринимает такое как почти документальную работу, хотя она и флиртует с художественностью. Тут уже сложно сказать, тру-крайм это или нет, ведь основа документальная, а исполнение художественное», — добавила Погребняк.

Ранее шеф-редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева рассказала НСН, что бум интереса к подкастам в России пришелся на пандемию, при этом интерес к тру-крайму породил большое количество подкастов на эту тему.

