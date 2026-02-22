В Госдуме призвали индексировать пенсии четыре раза в год
22 февраля 202604:30
В России индексация пенсий должна проводиться каждые три месяца, сообщил ТАСС лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.
По его словам, это необходимо, чтобы поспевать за инфляцией. Депутат указал, что при нынешних подходах индексация не успевает за реальным ростом цен и тарифов. Миронов считает, что пенсия должна составлять не менее 40% от зарплаты. Сегодня этот показатель равен 24%.
Ранее депутат Бессараб напомнила, кому в 2026 году повысят пенсии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
