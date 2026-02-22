В Госдуме призвали индексировать пенсии четыре раза в год

В России индексация пенсий должна проводиться каждые три месяца, сообщил ТАСС лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

В России зарегистрировали 40,5 млн пенсионеров

По его словам, это необходимо, чтобы поспевать за инфляцией. Депутат указал, что при нынешних подходах индексация не успевает за реальным ростом цен и тарифов. Миронов считает, что пенсия должна составлять не менее 40% от зарплаты. Сегодня этот показатель равен 24%.

Ранее депутат Бессараб напомнила, кому в 2026 году повысят пенсии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:ГосдумаПенсионерыПенсия

