В Госдуме призвали индексировать пенсии четыре раза в год

По его словам, это необходимо, чтобы поспевать за инфляцией. Депутат указал, что при нынешних подходах индексация не успевает за реальным ростом цен и тарифов. Миронов считает, что пенсия должна составлять не менее 40% от зарплаты. Сегодня этот показатель равен 24%.

Ранее депутат Бессараб напомнила, кому в 2026 году повысят пенсии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

