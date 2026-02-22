Кравцов: С 1 сентября обществознание будут изучать с 9 класса

С 1 сентября ученики восьмых классов школ больше не будут изучать обществознание, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минпросвещения Сергея Кравцова.

По его словам, изменение школьной программы по обществознанию займет два года. С осени 2025 года этот предмет изучали только ученики 8-11-х классов, а с сентября текущего года он останется в программе только с 9-го класса.

Кравцов отметил, что единые учебники по этому предмету для учащихся трех последних классов готовы.

