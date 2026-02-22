Кравцов: С 1 сентября обществознание будут изучать с 9 класса

По его словам, изменение школьной программы по обществознанию займет два года. С осени 2025 года этот предмет изучали только ученики 8-11-х классов, а с сентября текущего года он останется в программе только с 9-го класса.

Кравцов отметил, что единые учебники по этому предмету для учащихся трех последних классов готовы.

Ранее стало известно, почему школьники плохо сдают ЕГЭ по обществознанию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

