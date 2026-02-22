Кравцов: С 1 сентября обществознание будут изучать с 9 класса
С 1 сентября ученики восьмых классов школ больше не будут изучать обществознание, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минпросвещения Сергея Кравцова.
По его словам, изменение школьной программы по обществознанию займет два года. С осени 2025 года этот предмет изучали только ученики 8-11-х классов, а с сентября текущего года он останется в программе только с 9-го класса.
Кравцов отметил, что единые учебники по этому предмету для учащихся трех последних классов готовы.
Ранее стало известно, почему школьники плохо сдают ЕГЭ по обществознанию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Пассажиров с двумя и более детьми будут размещать в самолетах рядом
- Кравцов: С 1 сентября обществознание будут изучать с 9 класса
- Россияне на 23 Февраля чаще едут в соседние города и регионы
- СМИ: Экс-принц Эндрю мог использовать самолеты ВВС для встреч с Эпштейном
- В Госдуме призвали индексировать пенсии четыре раза в год
- Финляндия не исключила возможность возобновления диалога с РФ
- Петросян выступила на гала-концерте фигуристов на Олимпиаде в Италии
- Трамп объявил чрезвычайное положение в Вашингтоне
- СМИ: Зеленский пережил более десяти покушений за последние годы
- СМИ: «Северные потоки» могут возобновить работу при участии США