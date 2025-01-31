Жуть, табу и смех: Как тру-крайм подкаст «Дневники Лоры Палны» покорил юных слушательниц
Кто в России больше всего интересуется тру-краймом, как избежать кошмаров после жутких историй и в чем панацея подкастов о маньяках - в материале НСН.
Каждый преступник заслуживает развенчания его «страшного» образа, низвержения до банальности и должного осуждения, а смех и шутки выступают в качестве лучшего обезболивающего, рассказали НСН ведущие тру-крайм подкаста «Дневники Лоры Палны» Маша Погребняк и Митя Лебедев.
Российская молодежь активно слушает аудиокниги и подкасты, выяснили ранее аналитики HiFi-стриминга «Звук». Например, самым прослушиваемым подкастом стал тру-крайм проект «Дневники Лоры Палны». Рейтинг популярных аудиокниг возглавила бессмертная классика - «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. Ведущие подкаста объяснили растущую популярность историй о маньяках.
- С чем связываете рост интереса к тру-крайму?
Интерес к тру-крайму если не постоянен, то хотя бы волнообразен. Жуткие подробности реальных преступлений волновали и привлекали человечество на протяжении всей истории цивилизации (как в общем-то и все жуткое, девиантное и пугающее, если судить по мифологии, фольклору и культуре в целом). Просто в разные времена новые форматы «седлали» популярную волну и так или иначе монетизировали этот интерес.
С развитием печати в старой доброй Англии появляются тиражи листовок с кратким содержанием причин казни на главной площади. Книжная индустрия полностью становится массовой - издаются рассказы не только о вымышленных, но и о реальных преступлениях. С появлением радио и телевидения в тру-крайм входит документалистика, разговорные жанры и художественные произведения. Теперь - относительно молодой, но завоевывающий интересы и умы подкастинг.
Как и долгие века до этого, людям важно пугаться, гормонально и эмоционально реагировать на стресс и опасность (оставаясь при этом в безопасности). Важно обсуждать табуированные темы - от насилия, половых отношений и перверсий до больших социальных дилемм, вроде смертной казни. Важно соотносить себя с негативными персонажами, страдающими жертвами и моральными выборами - выявляя в себе хорошее и стремясь как можно дальше от плохого. И важно поднимать вопросы незащищенности, справедливости и светлого будущего.
- Правда ли, что девушкам тру-крайм нравится больше, чем мужчинам? Почему?
Действительно, в западных странах интерес к тру-крайму проявляет женская часть аудитории разных возрастов, но ядро обычно составляют слушательницы среднего возраста. В России же больший интерес проявляют именно юные девушки (местами чуть ли не с детства - что может пугать, но, к сожалению, легко объясняется).
Дело в том, что жертвами серийных убийц и маньяков, как и жертвами насилия в целом, все еще гораздо чаще становятся женщины. В обществе остро ощущается незащищенность девушек перед лицом опасности конкретного преступника и даже всего социума. Темы насилия все так же много где табуированы, осуждение жертв из разряда «сама виновата» отходит в прошлое крайне неохотно. Тру-крайм становится одной из немногих площадок, где проблемы потенциальной незащищенности и все вытекающее можно не только услышать, но и проговорить, проработать вместе с авторами контента.
Судить об этом можно не только по исследованиям и опросам, но и по коммьюнити, которое сложилось у «Дневников Лоры Палны» в соцсетях, где основу всех комментарием составляют сообщения именно от слушательниц.
- Почему вы занялись тру-краймом?
Подкаст «Дневники Лоры Палны» возник скорее как потенциально успешный коммерческий проект в нише, которая в 2019-2020 годах была не особо занята и не так пресыщена, как сейчас, в 2025 году. Речь именно о русском подкастинге, в медиа в широком смысле уже были сверхуспешные, даже культовые тру-крайм-шоу «Криминальная Россия», «Следствие вели…» и так далее.
Мы никогда не проявляли особого интереса к теме маньяков и преступности в целом, для нас это тоже был своего рода эксперимент. На фоне других проектов, которые изначально выходили с явной заинтересованностью и погруженностью ведущих и создателей, это могло казаться странным (и порождало вопросы «тогда зачем вообще вы этим занимаетесь?») - но впоследствии именно это и привело к поиску новых смыслов. И сейчас, спустя пять лет ведения подкаста, мы, ведущие, понимаем, в чем ценность и польза тру-крайма для слушателей, зрителей и читателей. В чем его терапевтическая сила и уникальная способность не только проработать боли, страхи и тревоги - но и успокоить страшным контентом на фоне не менее страшной реальности.
- Ранее «королева русского тру-крайма» Саша Сулим рассказывала НСН, что строго отделяет свою личную жизнь от историй, с которыми сталкивается по работе. Не мучают ли вас кошмары после каких-то особенно жутких историй?
Первое время у нас был целый список тем, на которые мы «никогда в жизни» не хотели говорить в подкасте. Личный перечень табу, которые даются нам слишком болезненно. Не говорить про детей: детоубийцы, страдания малышей, насилие и так далее. Не говорить про животных (до сих пор отдельный специальный эпизод о живодерах слишком болезненно воспринимается многими слушателями и сознательно пропускается). Не говорить про «откровенную чернуху» - как будто можно сравнивать.
Но со временем градация страшного размылась. Каждая из тем, каждый из видов преступлений так или иначе нуждается в освещении, в правильно выстроенной оптике, в верном посыле. Каждый преступник - от мошенника и лидера деструктивной секты до людоеда и расчленителя - заслуживает развенчания его «страшного» образа, низвержения до банальности и, конечно же, должного осуждения. А каждый любитель тру-крайма обязательно получит свою долю удовлетворенной справедливости, праведного негодования, успокоения и всего, что требуется.
- Расскажите, как происходит запись? Как ищете идеи? Какие приемы используете, чтобы заинтересовать молодежь?
Тру-крайм хорош и привлекателен еще и тем, что в его основе лежат невыдуманные человеческие истории, полные трагедии и страдания, надежды и света на фоне тьмы, а порой даже - фарса и нелепости. В нашей культуре нет ничего интереснее, чем человеческие истории. А на их фоне у каждого тру-краймера всегда есть возможность делиться чем-то новым, просветительским, просто занятным и любопытным через призму криминала. О трагедии Вьетнамской войны (и других конфликтов) в разговоре о военных преступниках. О мифологическом мышлении - в контексте убийц-миссионеров. Об исторических реалиях - на фоне серии убийств. И так далее.
Чаще всего разговор о криминале подразумевает соответствие жанровым клише: темные тона - от черного до кроваво-красного, томный голос, жуткие подробности и полная, пугающая серьезность изложения. «Дневники Лоры Палны» пошли по другому пути, подключив к теме тру-крайма, казалось бы, взаимоисключающую деталь - смех.
В наших выпусках рассказ о том или ином злодее не превращается в замогильную жуткую отповедь об ужасах рода человеческого - это скорее непринужденный разговор на кухне. В сопровождении смеха (где нервного, а где совершенно искреннего), глупых шуток - иными словами, лучшего обезболивающего. Высмеянный маньяк перестает быть страшным порождением зла. Он смешон, жалок и не заслуживает повышенного внимания.
Смех не охватывает все повествование. Потому что нельзя (да и невозможно) смеяться над жертвами, над самой трагедией, над важными и спорными вопросами. Но такое дополнение к привычному формату - как раз то, что и привлекает к «Дневникам» не только молодежь, но и тех, кто не особо интересовался ни подкастами, ни тру-краймом.
- Как связано название проекта с культовым сериалом Дэвида Линча «Твин Пикс»?
На самом деле, название подкаста - очередной пример игры слов из разряда «Леонардо дай Винчик». Но мы, разумеется, вдохновлялись сериалом Линча как культовым произведением в сфере криминала, детективов и триллеров. Из его визуального ряда и творческого подхода вышли многие элементы подкаста. Только теперь настроение убийства в американской глубинке на фоне разговоров о чертовски хорошем кофе и вишневом пироге перенеслись на более знакомую нам действительность. А непростая девушка Лора Палмер трансформировалась в любопытную, интересующуюся, все еще таинственную, но при этом неунывающую Лору Палну.
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