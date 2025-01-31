Жуть, табу и смех: Как тру-крайм подкаст «Дневники Лоры Палны» покорил юных слушательниц

- Расскажите, как происходит запись? Как ищете идеи? Какие приемы используете, чтобы заинтересовать молодежь?

Тру-крайм хорош и привлекателен еще и тем, что в его основе лежат невыдуманные человеческие истории, полные трагедии и страдания, надежды и света на фоне тьмы, а порой даже - фарса и нелепости. В нашей культуре нет ничего интереснее, чем человеческие истории. А на их фоне у каждого тру-краймера всегда есть возможность делиться чем-то новым, просветительским, просто занятным и любопытным через призму криминала. О трагедии Вьетнамской войны (и других конфликтов) в разговоре о военных преступниках. О мифологическом мышлении - в контексте убийц-миссионеров. Об исторических реалиях - на фоне серии убийств. И так далее.

Чаще всего разговор о криминале подразумевает соответствие жанровым клише: темные тона - от черного до кроваво-красного, томный голос, жуткие подробности и полная, пугающая серьезность изложения. «Дневники Лоры Палны» пошли по другому пути, подключив к теме тру-крайма, казалось бы, взаимоисключающую деталь - смех.

В наших выпусках рассказ о том или ином злодее не превращается в замогильную жуткую отповедь об ужасах рода человеческого - это скорее непринужденный разговор на кухне. В сопровождении смеха (где нервного, а где совершенно искреннего), глупых шуток - иными словами, лучшего обезболивающего. Высмеянный маньяк перестает быть страшным порождением зла. Он смешон, жалок и не заслуживает повышенного внимания.

Смех не охватывает все повествование. Потому что нельзя (да и невозможно) смеяться над жертвами, над самой трагедией, над важными и спорными вопросами. Но такое дополнение к привычному формату - как раз то, что и привлекает к «Дневникам» не только молодежь, но и тех, кто не особо интересовался ни подкастами, ни тру-краймом.