Пассажиров с двумя и более детьми будут размещать в самолетах рядом

Они будут более четко регламентировать размещение на соседних местах пассажиров с двумя или более детьми до 12 лет. Если речь идет о большом количестве детей, то в таком случае родители и дети размещаются в одном ряду, разделенном проходом, или на соседних рядах непосредственно впереди или позади.

В настоящее время авиакомпании обязаны предоставлять одному ребенку соседнее место с его сопровождающим - в одном ряду, не разделенное проходом.

Ранее россиянам объяснили, как сэкономить на авиаперелете, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

