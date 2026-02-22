Пассажиров с двумя и более детьми будут размещать в самолетах рядом
С марта в России вступают в силу изменения в правила авиаперевозок, сообщает ТАСС со ссылкой на Минтранс РФ.
Они будут более четко регламентировать размещение на соседних местах пассажиров с двумя или более детьми до 12 лет. Если речь идет о большом количестве детей, то в таком случае родители и дети размещаются в одном ряду, разделенном проходом, или на соседних рядах непосредственно впереди или позади.
В настоящее время авиакомпании обязаны предоставлять одному ребенку соседнее место с его сопровождающим - в одном ряду, не разделенное проходом.
Ранее россиянам объяснили, как сэкономить на авиаперелете, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
