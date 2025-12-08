Строки с Востока: Как российский книжных рынок противостоит санкциям
«Литрес» ожидает, что доля цифровых книг достигнет 19% к концу года, а «Строки» раскрывают неоспоримое преимущество «цифры». Стали ли россияне читать чаще и не исчезли ли с российских полок зарубежные книги — в материале НСН.
Доля цифровых книг в общем объеме книжного рынка России к концу года может составить около 19%, рассказали НСН в пресс-службе книжного сервиса «Литрес».
Президент издательской группы «Эксмо АСТ» Олег Новиков ранее заявил ТАСС, что объем книжного рынка по итогам 2025 года вырастет на 10%. По его словам, издательская группа фиксирует стабильный интерес к литературе. В «Литрес» указали на растущий спрос спроса в категории комиксов.
«По итогам 10 месяцев 2025 года мы видим, что наша выручка от художественных книг выросла год к году на 8%, нон-фикшн остался примерно на том же уровне. Среди отдельных категорий и тем мы видим рост в комиксах, в том числе вебтунах (66%), young adult (40%), книгах по работе с подсознанием и духовному развитию (26%), мистике и ужасах (19%), религиозной литературе (19%), классике (16%). Средняя цена на электронную книгу на "Литрес" в 2025 году с учетом скидок и спецпредложений составляет 238 рублей, на аудио – 289 рублей. По сравнению с прошлым годом она выросла всего на одним рубль, что сохраняет доступность цифрового формата для читателей. Кроме того, все больше пользователей оформляют подписку за 399 рублей в месяц, чтобы в течение определенного времени читать и слушать книги без ограничений», — рассказали НСН в пресс-службе сервиса.
Там также указали на рост рынка цифровых книг на 28%, что превышает темпы роста книжного рынка в целом.
«По итогам трех кварталов 2025 года рынок цифровых книг в денежном выражении показывает хорошие темпы роста – около 28%, и опережает темпы роста книжного рынка в целом. Мы рассчитываем, что по итогам года доля цифровых книг в общем объеме книжного рынка России составит около 19%. Что касается книжного рынка в экземплярах, то потребление цифрового формата вполне сравнимо с бумажным. По итогам первого полугодия 2025 года потребление бумажных книг составило 229 миллионов экземпляров, цифровых – 193 миллиона экземпляров», — отметили в «Литрес».
В пресс-службе книжного сервиса «Строки», в свою очередь, отметили, что средний чек на покупку книг в онлайн-сервисах был практически в два раза меньше, чем при офлайн-продажах.
«В книжном сервисе "Строки" наибольший рост в потреблении у самостоятельных авторов (+78%), также значительно увеличилось потребление фэнтези (+20%) и книг на иностранном языке (+17%). Стоимость книг и подписки в "Строках" не увеличилась. Тем не менее, согласно нашему последнему исследованию с "МТС Банком", проведенному в августе, продажи в книжных магазинах за восемь месяцев 2025 года сократились на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек на покупку книг в онлайн-сервисах с января по август 2025 года был практически в два раза меньше, чем при офлайн-продажах — 345 рублей против 615 рублей. Одним из крупных драйверов цифровых книг эксперты называют аудио-книги. Потребление аудио-контента в "Строках" год к году выросло на 12% в 2025 году по сравнению с предыдущим годом», — сообщили НСН в книжном сервисе.
На российском книжном рынке вектор развития сместился на контент из Азии и Ближнего Востока, сказала в эфире НСН директор по развитию книжного сервиса «Строки» Татьяна Соловьева.
«Санкции стали катализатором глубокой трансформации рынка. На первом этапе мы наблюдали дефицит и рост цен на зарубежные книги, особенно в нишах специализированного нон-фикшна, детских книг сложной полиграфии и бестселлеров зарубежной прозы. Однако рынок адаптировался: выросла доля российских авторов, усилились поставки контента из стран Азии и Ближнего Востока. Спрос сместился в сторону более доступной отечественной литературы — фантастики, детективов, книг российских экспертов. Таким образом, уязвимые ниши постепенно заполняются, а рынок в целом демонстрирует высокую устойчивость и способность к импортозамещению», — добавила Соловьева.
Ранее продюсер, композитор и инноватор Георгий Васильев в интервью НСН рассказал о секретах успеха мюзикла «Норд-Ост» и мультсериала «Фиксиков», а также раскрыл их связь с его новой книгой.
