На российском книжном рынке вектор развития сместился на контент из Азии и Ближнего Востока, сказала в эфире НСН директор по развитию книжного сервиса «Строки» Татьяна Соловьева.

«Санкции стали катализатором глубокой трансформации рынка. На первом этапе мы наблюдали дефицит и рост цен на зарубежные книги, особенно в нишах специализированного нон-фикшна, детских книг сложной полиграфии и бестселлеров зарубежной прозы. Однако рынок адаптировался: выросла доля российских авторов, усилились поставки контента из стран Азии и Ближнего Востока. Спрос сместился в сторону более доступной отечественной литературы — фантастики, детективов, книг российских экспертов. Таким образом, уязвимые ниши постепенно заполняются, а рынок в целом демонстрирует высокую устойчивость и способность к импортозамещению», — добавила Соловьева.

