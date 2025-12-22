QR-коды, 3D-картинки и музыка: В России наметился тренд на цифровизацию книг
Россияне полюбили визуально насыщенные и технологичные форматы книг. Популярность изданий с QR-кодами, 3D-иллюстрациями и даже музыкой внутри стремительно растет. Откажутся ли россияне от классических книг — в материале НСН.
Читающие россияне все чаще начали отдавать предпочтение книгам с «эффектом вовлечения», рассказала НСН генеральный директор издательства «АСТ-Азбука» Татьяна Горская.
«2025 год показал, что визуально насыщенные и технологичные форматы становятся все более востребованными. Взрослые читатели и дети все чаще выбирают книги, которые дают эффект вовлечения. В топах года — издания с аудиоверсиями и дополнительными материалами, доступными по QR-коду. Популярны детские книги с панорамными элементами, 3D-иллюстрациями, дополненной реальностью. Современный ребенок привык к мультимедийному окружению, а родитель хочет, чтобы чтение конкурировало с цифровыми медиа. Гибридные форматы дают именно такой эффект — они превращают книгу в опыт, а не просто в текст», — сказала НСН Горская.
В пресс-службе «КИОН Строк», в свою очередь, отметили, что пользователи электронных книг также начали искать для себя новые форматы.
«Мы видим, что аудитория хорошо воспринимает возможность слушать музыку внутри электронной книги. Пользователи часто обращаются к нам с благодарностью за такую возможность, потому что во многих приложениях аудио-фрагменты можно было послушать только внутри аудиокниг. Также в этом году люди чаще стали прибегать к функции бесшовного переключения с аудио-версии на электронный формат книги и активно пользоваться функцией сканирования бумажной книги для поиска нужного места в цифровой», — рассказали НСН в сервисе.
В свою очередь, литературный критик и автор Тelegram-канала «Books & Reviews» Валерий Шабашов в беседе с НСН отметил тренд на цифровизацию книг, однако подчеркнул, что литература в классическом бумажном или аудиопредставлении все так же любима российскими читателями.
«Обычные бумажная или аудиокнига по-прежнему являются доминирующим видом на рынке. То, о чем говорят эксперты и книжные сервисы, — это скорее приятные исключения из общего правила. Это просто новая игрушка. Пока нет никакой опасности для любителей читать или слушать книги. В целом в России наблюдается тренд на цифровизацию книг. Однако у нас крайне мало, например, электронных изданий, внутри которых можно было бы на что-то нажать, что-то скачать и так далее. У нас начали анимировать обложки, но я не встречал ни одного человека, который восхитился бы таким форматом — именно необычным исполнением книги», — сказал собеседник НСН
По его словам, книги в каких-то моментах выигрывает конкуренцию у игр, сериалов и кино.
«Что касается детских изданий с различной анимацией, то я бы тоже поспорил об их огромной популярности. Многие родители специально не дают детям книги, которые надо читать со смартфоном. Однако нужно лишь порадоваться растущей цифровизации книг, ведь благодаря ей книга все еще привлекает внимание и в каких-то моментах выигрывает конкуренцию у игр, сериалов и кино. Такая тенденция говорит о том, что книга до сих пор любима, а все ее цифровые воплощения живее всех живых. Они хорошо себя чувствуют на рынке и успешно под него адаптируются, ведь все сейчас пользуются смартфонами», — добавил эксперт.
Ранее руководитель проектов продвижения авторских брендов издательства АСТ Алексей Ионов рассказал, что современные читатели выбирают фэнтези-литературу, потому что хотят спрятаться от огромного потока тяжелой информации.
