Исследование показало, какую литературу россияне дарят на праздники

В топ популярных жанров для подарка также вошли триллеры и детективы (24%), фэнтези и фантастика (19%) и любовные романы (11%).

При этом почти половина опрошенных (48%) считают книгу лучшим подарком. Ещё 35 % согласны с этим утверждением, но книги в качестве подарка не выбирают. Десятая часть респондентов полагает, что есть варианты лучше, однако всё равно дарит книги родным и друзьям.

Ранее стало известно, что в декабре 2025 года россияне на 51% чаще обращались к книгам, посвященным опере и балету, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

