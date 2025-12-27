Исследование показало, какую литературу россияне дарят на праздники
Каждый третий россиянин (36%) выбирает в подарок близким классическую литературу, говорится в исследовании сервиса «КИОН Строки» и МТС Банка, результаты которого есть в распоряжении НСН.
В топ популярных жанров для подарка также вошли триллеры и детективы (24%), фэнтези и фантастика (19%) и любовные романы (11%).
При этом почти половина опрошенных (48%) считают книгу лучшим подарком. Ещё 35 % согласны с этим утверждением, но книги в качестве подарка не выбирают. Десятая часть респондентов полагает, что есть варианты лучше, однако всё равно дарит книги родным и друзьям.
Ранее стало известно, что в декабре 2025 года россияне на 51% чаще обращались к книгам, посвященным опере и балету, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Исследование показало, какую литературу россияне дарят на праздники
- Алиханов назвал сроки начала серийного выпуска пассажирских Ту-214
- В Тыве произошло нападение с ножом на школьника во время новогодней елки
- Джек-расселы пролаяли «В лесу родилась елочка» к Новому году
- В Московском кинокластере сняли 10 новогодних проектов
- В МПГУ рассказали об инструкции по общению с агрессивными школьниками
- Более 50 стран осудили решение Израиля признать независимость Сомалиленда
- В ГД потенциал исламского банка оценили в 1 трлн рублей
- СМИ выяснили, сколько смогут заработать Фоменко и Леонидов на группе «Секрет»
- Российские системы ПВО сбили 36 БПЛА ВСУ над Брянской областью
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru