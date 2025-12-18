«Я регулярно пишу тексты, сам себя к писателям особо не причисляю, поэтому не волнуюсь, это точно не про меня. Где писатель, а где драматург? Где сценарист? Где эта грань тогда? Про блогеров я вообще молчу. Как мы будем тогда дифференцировать иностранных писателей? Они, например, не знают русскую культуру и язык, являются ли они писателями? Мне не очень понятна причина инициативы. У нас сегодня журналисты пишут книги, актеры пишут воспоминания и так далее. Если бы был условный Союз писателей, вступая в который, ты получаешь преференции, это другое дело. Я как бы сам справляюсь, а у многих бы тогда появилась практическая причина за это «биться». Возможно, государство хочет определить писателей как профессионалов, чтобы у человека была какая-то специальная пенсия или еще что-то», - предположил он.

При этом Цыпкин признался, что не понимает, кто будет определять границы профессионального писательства.

«Я никак не оцениваю сам факт этого стандарта. Достаточно посмотреть пять страниц произведения, чтобы понять, что человек писатель. Я не очень понимаю юридические последствия. Одно дело, если было бы нужно доказывать, что ты писатель, получать лицензию для этой деятельности. Это имеет смысл только в том случае, если наступают последствия при признании или непризнании писателем. Мы упираемся в то, кто это все будет определять, а можно ли это будет обжаловать? Издательство не сможет издавать книгу, если автор по этому стандарту не писатель? Тогда оно будет издавать книгу, но его не будут называть писателем», - добавил собеседник НСН.

