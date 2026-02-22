Финляндия не исключила возможность возобновления диалога с РФ
Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила Yle, что не исключает возможности возобновления диалога с Москвой.
Она считает, что Европе следует играть более значимую роль в мирном процессе. Дипломат указала, что Финляндия на данный момент не рассматривает возможность привлечения экс-президента страны Саули Ниинистё к переговорам с Россией.
Министр отметила, что важно запустить пакет помощи Евросоюза для Украины на €90 млрд, заблокированный ранее Венгрией.
Ранее посол РФ заявил, что товарооборот между Финляндией и Россией сократился в 12 раз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
