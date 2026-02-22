Трамп заявил, что отправил в Гренландию плавучий госпиталь

Американский лидер Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что направляет плавучий госпиталь в Гренландию.

Токаев предложил Трампу взять Гренландию в аренду

По его словам, это необходимо для заботы о местных жителях, «чтобы лечить больных, которым там не могут помочь».

Президент США омтетил, что судно уже в пути.

Ранее Трамп заявил, что Переговоры по Гренландии уже начались, Трамп: Переговоры по Гренландии уже начались

ФОТО: РИА Новости
