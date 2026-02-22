Трамп заявил, что отправил в Гренландию плавучий госпиталь
22 февраля 202607:01
Американский лидер Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что направляет плавучий госпиталь в Гренландию.
По его словам, это необходимо для заботы о местных жителях, «чтобы лечить больных, которым там не могут помочь».
Президент США омтетил, что судно уже в пути.
Ранее Трамп заявил, что Переговоры по Гренландии уже начались, Трамп: Переговоры по Гренландии уже начались
