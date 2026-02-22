Петросян выступила на гала-концерте фигуристов на Олимпиаде в Италии
22 февраля 202603:31
Российская фигуристка Аделия Петросян выступила с показательной программой в гала-шоу Олимпийских игр 2026 года в Милане, сообщают «Известия».
Ее номер был поставлен под композиции колумбийской певицы Шакиры Waka Waka и Hips Don't Lie.
Петросян на ОИ-2026 заняла шестое место, что позволило ей выступить в шоу.
Ранее спортсменка заявила о желании выступить на следующей Олимпиаде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
