Петросян выступила на гала-концерте фигуристов на Олимпиаде в Италии

Российская фигуристка Аделия Петросян выступила с показательной программой в гала-шоу Олимпийских игр 2026 года в Милане, сообщают «Известия».

«Риск и звездопад!»: Журова оценила шансы Петросян выиграть Олимпиаду

Ее номер был поставлен под композиции колумбийской певицы Шакиры Waka Waka и Hips Don't Lie.

Петросян на ОИ-2026 заняла шестое место, что позволило ей выступить в шоу.

Ранее спортсменка заявила о желании выступить на следующей Олимпиаде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Михаил Терещенко
