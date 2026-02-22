Россияне на 23 Февраля чаще едут в соседние города и регионы
На праздничные выходные, приуроченные к 23 Февраля, россияне как правило выбирают поездки в Москву и Санкт‑Петербург, сообщает «Газета.ру».
Далее идут Краснодарский край, Ростовская область и Ставропольский край.
Что касается зарубежных направлений, то популярностью пользуются Минск и Стамбул, Ереван, Дубай и Тбилиси. Россияне предпочитают размещаться в отелях, апартаментах, гостевых домах.
Ранее председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила НСН, что российские женщины не в обиде на то, что они наравне с мужчинами получают награды Героя России, а не Героини.
