СМИ: Зеленский пережил более десяти покушений за последние годы

С начала специальной военной операции президент Украины Владимир Зеленский пережил более десяти попыток покушения на свою жизнь, сообщает CNN.

Зеленский заявил, что на него пытались совершить покушение

По данным телеканала, который ссылается на собеседника, близкого к украинскому руководству, предполагаемые исполнители арендовали жилье неподалеку от президентского офиса с целью его ликвидации. При этом Зеленский остался в Киеве, хотя западные партнеры предлагали ему и его семье укрыться за границей.

Информация о многочисленных попытках покушений приводится на фоне продолжающихся угроз безопасности украинского руководства. Речь идет о более чем десяти подобных эпизодах с начала конфликта.

Ранее СБУ рассказала о предотвращении покушения на Зеленского в Польше, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
