СМИ: Зеленский пережил более десяти покушений за последние годы
С начала специальной военной операции президент Украины Владимир Зеленский пережил более десяти попыток покушения на свою жизнь, сообщает CNN.
По данным телеканала, который ссылается на собеседника, близкого к украинскому руководству, предполагаемые исполнители арендовали жилье неподалеку от президентского офиса с целью его ликвидации. При этом Зеленский остался в Киеве, хотя западные партнеры предлагали ему и его семье укрыться за границей.
Информация о многочисленных попытках покушений приводится на фоне продолжающихся угроз безопасности украинского руководства. Речь идет о более чем десяти подобных эпизодах с начала конфликта.
Ранее СБУ рассказала о предотвращении покушения на Зеленского в Польше, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Петросян выступила на гала-концерте фигуристов на Олимпиаде в Италии
- Трамп объявил чрезвычайное положение в Вашингтоне
- СМИ: Зеленский пережил более десяти покушений за последние годы
- СМИ: «Северные потоки» могут возобновить работу при участии США
- В Подмосковье на пожаре погибла женщина с внуками
- Акции протеста снова захлестнули Иран
- СМИ: На Бали похитили украинского владельца сети кол-центров, которые обманывали россиян
- «The Life of a Showgirl» Тейлор Свифт стал самым популярным альбомом 2025 года
- ФТС отметила увеличение числа лиц, следующих из Эстонии в Россию
- В Липецкой области на Масленицу сожгли гигантское чучело Лабубу