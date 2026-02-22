СМИ: Зеленский пережил более десяти покушений за последние годы

По данным телеканала, который ссылается на собеседника, близкого к украинскому руководству, предполагаемые исполнители арендовали жилье неподалеку от президентского офиса с целью его ликвидации. При этом Зеленский остался в Киеве, хотя западные партнеры предлагали ему и его семье укрыться за границей.

Информация о многочисленных попытках покушений приводится на фоне продолжающихся угроз безопасности украинского руководства. Речь идет о более чем десяти подобных эпизодах с начала конфликта.

Ранее СБУ рассказала о предотвращении покушения на Зеленского в Польше, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

