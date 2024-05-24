«Бездельники и кумиры»: Автор книги «Ленинградский панк» о героях тусовок 1980-х
Литература – это замечательный рок-н-ролл для взрослых, сказал в эфире НСН Антон Соя, вспомнив Сантера, одноклассницу Аню, Оголтелого и «звериный шоубизнес».
Экс-продюсер групп «Бригадный подряд» и «МультFильмы», писатель Антон Соя в интервью НСН рассказал о героях своей новой книги «Ленинградский панк» и метаморфозах своего творческого пути.
Антон Соя - автор более 30 книг. В издательстве «АСТ» сообщили НСН, что книга «Ленинградский панк» вышла 23 мая, а в ближайшие дни она появится во всех книжных магазинах страны.
- Расскажите, о чем ваша новая книга?
- «Ленинградский панк – это авторский сборник, эссе очерков, воспоминаний о товарищах моего детства и юности, о моих кумирах и просто городских сумасшедших, которых можно объединить под этим емким названием «Ленинградский панк». На самом деле, это совершенно самодостаточное явление, которое еще толком не изучено современными учеными. Им еще предстоит распахать эту целину, а мне было интересно копаться в этом пока еще не окаменевшем гумусе, вспоминая наши веселые музыкальные и околомузыкальные приключения. В книгу также вошла художественная повесть под названием «Бездельники», которая тоже основана на реальных событиях. 40 лет назад мне исполнилось 16, я закончил школу, собрал свою первую панк-группу и записал альбом, который потом благополучно затерялся.
- Какой была ленинградская панк-тусовка изнутри? Как вы в нее попали? С кем из музыкантов дружили, кто запомнился?
- Мне повезло, я учился в одном классе с Аней Лавровой, сестрой Феди, который был музыкантом культовых групп «Отдел самоискоренения» и «Народное ополчение». Аня приносила в школу бабины с подпольными записями, я немножко сошел с ума, прослушивая их, именно поэтому я и собрал свою первую группу со своим приятелем Сантером, который жил со мной в одном дворе в Купчино. Через пару лет Сантер собрал группу «Бригадный подряд», которая в 1990-х впала в летаргический сон, а я ее из этого сна вывел, когда решил записать свой сольный альбом. С Алексом Оголтелым я был знаком до этого, в 1990-е познакомился со Свином, с Женькой Ай-яй-яем. Наверное, мне повезло пообщаться с больше частью панк-тусовки 1980-90х. Люди были неимоверные, если мне удалось хотя бы на 20% передать эту веселую и бесшабашную атмосферу, я буду доволен.
Почти все музыканты, о которых писал в этой книжке, далеко на небесах, поэтому я советовался с ними в своей голове. А с теми, кто остался жив, например, с замечательным Сантером, который до сих пор прыгает по сцене, обсуждал. Я давал ему читать черновики «Бездельников», вроде он меня не побил... Значит, все в порядке.
- Почему именно сейчас решили обратиться к этой теме, долго ли работали над книгой, будет ли продолжение?
- Можно сказать, что писать этот сборник я начал вместе с первыми панк-песнями еще 40 лет назад, а эссе и очерки появились, когда миром правил ковид. Тогда я сидел дома, понимал, что маразм и склероз скоро победят и надо, пока я еще что-то помню, рассказать всему миру о Кольке Михайлове из «Бригадного подряда», Алексе Оголтелом, Федьке Лаврове, Рикошете и других замечательных людях.
Я не планирую писать продолжение этой книги, потому что я написал практически обо всех людях из этой ленинградско-панковской тусовки, с кем мне довелось пересечься. Теперь дело за другими авторами, поскольку мне, естественно, не удалось охватить целиком все культовые группы, игравшие панк-рок, всех ярких тусовщиков и все события, проходившие в 1980-е и начале 1990-х в тусовочном Ленинграде.
- Как и прочему вы превратились из продюсера в писателя?
- Я не превращался из рок-продюсера в писателя. Я превратился из юного челкастого панка в старого, лысого и пузатого мужика, это да. В 16 лет я орал песни, потом пытался познать жизнь во всех ее ипостасях, в какой-то момент понял, что литература – это такой замечательный рок-н-ролл для взрослых. С тех пор у меня издано 35 книг, 20 их них детские, но рок-н-ролльная тема меня никогда не отпускала. Даже в детских книжках у меня то Лошадка Звездочка борется за счастье в пучинах московского подпольного звериного шоу-бизнеса, то в школе для сказочных героев появляется персонаж Миша Леший, очень похожий на Мишу Горшенева. Так что все это вместе прекрасно сочетается и живет во мне.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Первое издание «Хоббита» ушло с молотка почти за $40 тысяч
- Путин: в Союзном государстве не буден взиматься плата за роуминг
- ВСУ атаковали дронами четыре села Белгородской области
- Объявлена дата старта нового сезона РПЛ
- Путин назвал одну из целей конференции по Украине
- Иранский фильм «Между скалами» получил Гран-при кинофестиваля в Красноярском крае
- Премьер-министр Венгрии заявил о переоценке роли страны в НАТО
- МИД РФ сообщил о прекращении соглашения с Японией по ликвидации ядерного оружия
- Путин заявил, что легитимность Зеленского закончилась
- Песков опроверг информацию о готовности РФ к переговорам по нынешней линии фронта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru