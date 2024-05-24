«Бездельники и кумиры»: Автор книги «Ленинградский панк» о героях тусовок 1980-х

- Расскажите, о чем ваша новая книга?

- «Ленинградский панк – это авторский сборник, эссе очерков, воспоминаний о товарищах моего детства и юности, о моих кумирах и просто городских сумасшедших, которых можно объединить под этим емким названием «Ленинградский панк». На самом деле, это совершенно самодостаточное явление, которое еще толком не изучено современными учеными. Им еще предстоит распахать эту целину, а мне было интересно копаться в этом пока еще не окаменевшем гумусе, вспоминая наши веселые музыкальные и околомузыкальные приключения. В книгу также вошла художественная повесть под названием «Бездельники», которая тоже основана на реальных событиях. 40 лет назад мне исполнилось 16, я закончил школу, собрал свою первую панк-группу и записал альбом, который потом благополучно затерялся.

- Какой была ленинградская панк-тусовка изнутри? Как вы в нее попали? С кем из музыкантов дружили, кто запомнился?

- Мне повезло, я учился в одном классе с Аней Лавровой, сестрой Феди, который был музыкантом культовых групп «Отдел самоискоренения» и «Народное ополчение». Аня приносила в школу бабины с подпольными записями, я немножко сошел с ума, прослушивая их, именно поэтому я и собрал свою первую группу со своим приятелем Сантером, который жил со мной в одном дворе в Купчино. Через пару лет Сантер собрал группу «Бригадный подряд», которая в 1990-х впала в летаргический сон, а я ее из этого сна вывел, когда решил записать свой сольный альбом. С Алексом Оголтелым я был знаком до этого, в 1990-е познакомился со Свином, с Женькой Ай-яй-яем. Наверное, мне повезло пообщаться с больше частью панк-тусовки 1980-90х. Люди были неимоверные, если мне удалось хотя бы на 20% передать эту веселую и бесшабашную атмосферу, я буду доволен.

Почти все музыканты, о которых писал в этой книжке, далеко на небесах, поэтому я советовался с ними в своей голове. А с теми, кто остался жив, например, с замечательным Сантером, который до сих пор прыгает по сцене, обсуждал. Я давал ему читать черновики «Бездельников», вроде он меня не побил... Значит, все в порядке.