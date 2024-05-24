«Цирк!»: В киноиндустрии призвали отказаться от прокатных удостоверений

«Государство многое должно делать, но еще миссия государства – не мешать. Выдача прокатного удостоверения с «Министерством неджентельменских дел» - это цирк. Заявления с высоких трибун, что мы должны снимать другое патриотичное кино – цирк. Это вопрос баланса между госрегулированием и выделением денег. Телевидение – тоже эфир, там уведомительный характер. Телеканал отвечает за соблюдение законов. Зачем нам некий рычаг? Пусть все выходят, когда хотят, а потом, если нарушили закон, уже поступать по все строгости» - сказал он.

В свою очередь кинокритик Давид Шнейдеров добавил, что у российской практики выдачи прокатных удостоверений нет аналога в мире.

«Во всем мире прокатные удостоверения носят уведомительный характер», - пояснил он.

Новый фильм Гая Ричи «Министерство неджентельменских дел» должен был выйти на российские экраны 25 апреля, однако Минкультуры не дало ему прокатное удостоверение на эту дату. Картина все же вышла в кинотеатрах, но 13 мая, напоминает «Радиоточка НСН».

