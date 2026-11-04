Песков рассказал, чему будут посвящены переговоры в Абу-Даби

«Детали, разумеется, все будут обсуждаться за закрытыми дверями», - подчеркнул он.

Представитель Кремля также добавил, что полный состав российской делегации на встрече в Абу-Даби будет обнародован своевременно.

Ранее Песков заявил, что главным переговорщиком от РФ останется помощник российского лидера Владимир Мединский, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».